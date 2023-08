﻿Kostenlose Tampons und Binden an Schulen: Stadt Hannover zahlt Angebot

Hannover. Künftig können alle weiterführenden Schulen in Hannover ihren Schülerinnen kostenlose Binden und Tampons anbieten. Die Stadt Hannover sichert die Finanzierung zu, nachdem ein Pilotprojekt an 16 Schulen gut verlaufen ist.

Die Stadt weitet ihr Angebot mit Beginn des aktuellen Schuljahres aus. Im Schulausschuss zog die Verwaltung eine positive Bilanz der Pilotphase, die vom September 2022 bis März 2023 lief. Zehn Gymnasien, fünf Gesamtschulen sowie eine Realschule hatten sich beteiligt. Zunächst hatten sich nicht genügend Schulen gemeldet.

An den meisten teilnehmenden Schulen konnten Schülerinnen sich während ihrer Periode bereits zuvor mit Menstruationsartikeln versorgen. Doch dafür mussten die Mädchen im Schulsekretariat nachfragen. Eine Hemmschwelle, wie Schüler vergangenes Jahr im Schulausschuss kritisiert hatten. Das Pilotprojekt war durch einen Antrag der Schülervertreter im Ausschuss angeschoben worden.

Die Schülervertreter hatten damals argumentiert, dass die Periode sich nicht planen lasse und gerade in der Pubertät sehr unregelmäßig komme. Mädchen würden dann akut während des Unterrichts Binden oder Tampons benötigen. Außerdem sei das Ganze eine Kostenfrage. Für die Menstruationsartikel müssten Mädchen geschätzt rund 200 Euro im Jahr aufwenden.

Tampons frei zugänglich

In der Pilotphase hängten die Schulen in den Toilettenräumen Spender auf, damit die Binden und Tampons für alle Schülerinnen frei zugänglich sind. Die Mädchen nahmen das Angebot an. Zu einem übermäßigen Schwund der Hygieneartikel kam es nicht.

Schülervertreterin Ava Louise Walsdorf hat an ihrer eigenen Schule selbst das Befüllen der Spender übernommen. „Ich habe so viel positives Feedback bekommen. Die Spender sind regelmäßig leer“, berichtet die Schülerin der Wilhelm-Raabe-Schule.

Vorher hatte es Befürchtungen gegeben, dass die Spender Ziel von Vandalismus werden. Das trat überwiegend nicht ein. Drei Schulen berichteten aber von teils „unsachgemäßer Nutzung“.

Den Fragebogen zur Bewertung des Pilotprojekts schickten allerdings nur fünf Schulen zurück. „Oft ist es eine Frage, ob Schülervertreter sich das Thema zu eigen gemacht haben“, sagt Hans-Jürgen Licht, Leiter des städtischen Fachbereichs Schule. Mit der Ausweitung des städtischen Angebots werde die Teilnahme für die Schulen noch einfacher.

