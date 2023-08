﻿Ärzte in Sorge: Droht vielen Praxen der Kollaps?

Hannover. Die ambulante Patientenversorgung steckt in der Krise, Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigungen warnen vor einem Kollaps. Auch ein hannoverscher Facharzt fordert zeitnahes Gegensteuern. „Die Ressource Arzt wird spürbar weniger, in zehn Jahren werden wir eine komplette Umstellung in der ambulanten Medizin erleben. Dann geht einfach nicht mehr alles.“

Praxis-, Personal- und Investitionskosten steigen, zudem wurde Anfang des Jahres die sogenannte Neupatientenregelung abgeschafft, bei der Fachärzte für erste Untersuchungen und Diagnosen extra budgetiert wurden. „Wir niedergelassenen Ärzte versuchen, die Verluste kleinzuhalten, aber im ersten Quartal 2023 haben wir 30 Prozent weniger Neupatienten und 15 Prozent weniger Einkommen verbucht“, so der Facharzt aus der City.

Zukunftsangst

Der Mediziner verweist auf die Terminservicestelle für Patienten, die einen Facharzt suchen. „Das System funktioniert weitgehend, aber darüber hinaus macht es Sinn, dass Hausärzte ihre Patienten als Vermittlungsfall zu uns schicken.“ Das bedeutet dann für die Fachärzte ein Plus von 40 bis 100 Euro auf die Grundpauschale bei der Erstbehandlung der Menschen. Die Grundpauschale etwa bei Lungenfachärzten beträgt rund 22 Euro.

„Eigentlich können Ärzte so kaum eine komplette Diagnose wirtschaftlich anbieten. Für eine komplexe Diagnostik werden rund 35 Euro erstattet – damit ist vieles theoretisch nicht inbegriffen.“ Praktisch dann aber eben schon. Aber wenn Niedergelassene nicht für die Leistungen bezahlt werden, die sie erbringen, dann ist die ambulante Versorgung nicht mehr aufrechtzuerhalten, müssen Leistungen ausgesetzt werden. Die Ärzte würden mitnichten nur reichlich Geld scheffeln, so der Mediziner. „Ich habe in langen Berufsjahren zum ersten Mal so etwas wie echte Zukunftsangst bei manchen niedergelassenen Kollegen festgestellt. Festanstellung und Klinik sind da sicherere Alternativen für den Nachwuchs.“

Auch die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) sieht die ambulante Versorgung in Gefahr. „Zurzeit sind die Praxen der Ärztinnen und Ärzte insgesamt unterfinanziert“, betont Sprecher Detlef Haffke. Laut Berechnungen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung fehlen der ambulanten Versorgung in Deutschland alleine in diesem Jahr 2,8 Milliarden Euro – „runtergerechnet für Niedersachsen bedeutet dies rund 280 Millionen Euro und für jede Praxis in Niedersachsen ein jährliches Defizit von 28.000 und ein tägliches von 78 Euro“.

20 Prozent weniger Verdienst als in der Klinik

Hauptgrund für dieses Defizit sei der allgemeine Preisanstieg von 6,7 Prozent vor allem im Strom- und Gasbereich, die steigenden Personalkosten für Medizinische Fachangestellte (12 Prozent in den vergangenen drei Jahren) und die höheren Mieten für Praxisräume. „Refinanziert werden aber nur zwei Prozent aufgrund der Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den gesetzlichen Krankenkassen“, betont Haffke.

Dies reiche nicht einmal zum Ausgleich des Personalkostenanstiegs in den Praxen, geschweige denn, die Realeinkommensverluste der Niedergelassenen auszugleichen. „Berücksichtigt man Personalnebenkosten und Arbeitszeiten verdient eine selbstständige Ärztin oder ein Arzt rund 20 Prozent weniger, als würden sie als Oberärztin oder Oberarzt in einer Klinik arbeiten“, sagt der KVN-Sprecher.

