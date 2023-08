HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Bereits in der Gründerzeit wurde die Stehmann-Villa am Bünteweg 10a in Hannover-Kirchrode erbaut. Der Sommersitz wurde später als Offizierscasino und Werbeagentur genutzt, ehe die Tierärztliche Hochschule das Gebäude erwarb – doch seitdem verfällt das Denkmal. Eine neue Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.