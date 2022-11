﻿Köstliches zum Kaffee: Hier gibt es in Hannover und Umland gelungene Torten, Kuchen und mehr

Wer mal wieder eine opulente Kaffeetafel decken möchte oder sich die Zubereitung eines Desserts über die Feiertage ersparen will, findet in der Region Hannover eine reiche Auswahl. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner gibt Empfehlungen.

Hannover. Der verführerische Duft im Café Yunana in Hannover-Döhren sollte auf Flacons gezogen und im großen Stil vertrieben werden: Es ist eine Melange aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen und hausgebackenem Gebäck, die dem Gast beim Öffnen der Lokaltür entgegentreibt. Mohn-Kirschkuchen, Orange-Mandelkuchen oder Apfel-Kirsch-Tarte, Schoko-Baileys-Torte und Schoko-Brownies reihen sich in einer Kuchenvitrine und unter Tortenhauben aneinander. Am Ende fällt die Wahl auf eine Himbeer-Schokoladenmousse-Torte und eine Lotustorte (je stattliche 5 Euro das Stück) mit Butter, Frischkäse, Karamellcreme und Keksboden. Geschmacksgebende Zutat sind die bekannten Lotuskekse mit Zimt und Karamell. Richtig, bei einer Duftdiät bleibt es im Yunana nicht, aber in den Wintermonaten kann man ja ein paar Pfunde mehr unterm Zwiebellook verstecken.