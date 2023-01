﻿Kot auf Spielplätzen: Mehr Kontrollen von Hund und Halter?

Hannover. Das Thema Hundekot auf öffentlichen Plätzen treibt den Bezirksrat Mitte um. Insbesondere bedingt durch die Corona-Pandemie hat die Zahl der privat gehaltenen Hunde in den letzten Jahren im Stadtbezirk Mitte deutlich zugenommen, heißt es in einer Anfrage der FDP-Fraktion an die Stadt. Auch wenn zu beobachten sei, dass Hundebesitzer immer häufiger die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners aufheben und per Beutel in Abfalleimern entsorgen, habe die Verschmutzung von Gehwegen, Spielplätzen und Grünflächen mit Hundekot im Stadtbezirk Mitte mittlerweile erhebliche Ausmaße erreicht. Der Bezirksrat hat nicht zuletzt deshalb im vergangenen Jahr mehrmals eigene Mittel zur Ersatzbeschaffung von Tüten für öffentlich zugängliche Hundetütenspender zur Verfügung gestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen den Dreck in der City

Dennoch möchte das Gremium von der Verwaltung wissen, welche Handlungsmöglichkeiten diese sieht, um die Verschmutzung deutlich zu reduzieren und wie sie die Wirkung ergänzender öffentlichkeitswirksamer Kampagnen einschätzt, die an Umweltbewusstsein und vermehrte Rücksichtnahme auf andere Menschen appellieren. In ihrer Antwort betont die Stadt, dass das Problem bekannt ist. Regelmäßig werden daher Ordnungsdienste besonders auf Spielplätzen eingesetzt – die Hälfte der Mitarbeitenden des städtischen Ordnungsdienstes werden im Bezirk Mitte eingesetzt, heißt es aus der Verwaltung.

Zudem gibt es 21 Hundetütenspender im Bezirk. Leider gebe es, so die Stadt, gerade im Innenstadtbereich Missnutzungen durch vermutliche Drogenhändler. Für die Stadtreinigung stellt zudem der Fokus auf mehr Umweltbewusstsein eine wichtige Säule zur Sauberhaltung der Stadt dar. Dazu laufen bereits diverse Kampagnen – von Anti-Hundekotaktionen über Aktionstage und Social Media Initiativen bis hin zu einer ausführlichen Aufklärung über Abfallfahnder der Stadtreinigung zum Thema Dreck in der City.