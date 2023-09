﻿Krankenhäuser in Hannover: Wo bleibt der Plan für alle?

Hannover. Das Versprechen ist groß: Die Medizinstrategie für das Klinikum der Region Hannover (KRH) soll nicht nur am Ende Geld sparen, sondern auch die medizinische Versorgung in der Region Hannover verbessern, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Nicht alle Menschen in der Region Hannover sehen das so, weil zum Beispiel das Krankenhaus in Lehrte zu einem „Regionalen Gesundheitszentrum“ schrumpfen soll und auch die Klinik in Laatzen deutlich verkleinert wird.

Krach, Aufsichtsratschef des KRH, und die Geschäftsführung sind sich aber sicher, dass ihr Plan aufgeht. Mindestvolumen: 750 Millionen Euro. Einen ersten Etappensieg haben sie jetzt schneller als erwartet erzielt: Das Land bewilligt bis zu 220 Millionen Euro für ein neues Krankenhaus in Großburgwedel, das den Osten der Region Hannover versorgen soll.

Wie gut kommt die Klinik an?

Ob die neue Klinik dann von den Menschen im Osten überall gleichermaßen gut angenommen wird, steht in den Sternen. Fakt ist jedenfalls, dass der Weg von Lehrte nach Hannover, zum Beispiel ins Vinzenzkrankenhaus, ungefähr genauso lange dauert wie nach Großburgwedel. Und die Erfahrungen aus Springe sollten der KRH-Geschäftsführung eine Warnung sein: Denn seit der Schließung des dortigen Krankenhauses fahren die Menschen bei größeren gesundheitlichen Problemen gern in alle Richtungen, aber nicht so häufig ins Krankenhaus Gehrden, wo sie das KRH gern hätte. Denn wer krank ist oder operiert werden muss, fährt heute einfach nicht in die nächstgelegene Klinik. Die Menschen informieren sich meist ganz genau, wo sie möglichst gut versorgt sind.

Der weitere Plan des KRH sieht die Verlagerung des Nordstadtkrankenhauses auf das Gelände des Siloah und die Vereinigung zu einem sogenannten Maximalversorger vor. Aber auch das kostet mehrere Hundert Millionen Euro – während die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) eine neue Uniklinik baut. Kritiker fragen: Braucht man das wirklich alles? Derweil nämlich ist Hannover nicht der einzige Ort in Niedersachsen, der gern Krankenhausneubauten haben möchte. Das Land muss bei der Vergabe der begrenzten Mittel schauen, wo die medizinische Versorgung dringender verbessert werden muss als im relativ gut versorgten Ballungsraum Hannover.

Nur ein Plan reicht nicht

In der Region Hannover reicht es für Krankenhausbetreiber nicht aus, einen vielleicht guten Plan für die eigene Zukunft zu haben. Der Plan funktioniert nur dann, wenn es für die Krankenhäuser der unterschiedlichen Betreiber ein Gesamtkonzept gibt. Denn niemandem ist geholfen, wenn man sich gegenseitig Patientinnen und Patienten sowie Personal abjagt. Was fehlt, ist ein medizinisches Gesamtkonzept für die Region. Darüber müssen nun endlich nicht nur die Krankenhausbetreiber miteinander reden; sie sollten die niedergelassenen Ärzte dabei einbinden. Denn wenn jeder auch künftig für sich arbeitet, ist das Versprechen von einer verbesserten medizinischen Versorgung für die Bürger in der Region nur eine hohle Phrase.

