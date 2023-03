﻿Nach Vorfall im Vinzenzkrankenhaus: Darf eine Notaufnahme mich abweisen?

Hannover. Das Vinzenzkrankenhaus in Hannover-Kirchrode hat einen Patienten mit Gelbsuchtverdacht an der Tür abgewiesen. Begründung: Überlastung, die Notaufnahme sei „abgemeldet“. Aber dürfen Notaufnahmen kranke Menschen einfach abweisen? Wie oft kommen solche Abmeldungen vor? Und welche Alternativen zur Notaufnahme habe ich, wenn mein Hausarzt geschlossen hat? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie hier.

Dürfen Notaufnahmen kranke Menschen einfach abweisen?

„Nein, ein einfaches Wegschicken ist nicht erlaubt“, erklärt Torben Brod, Leiter der Notaufnahme der MHH. Prinzipiell bestehe eine sogenannte Behandlungsverpflichtung: Jeder Patient, der sich in die Notaufnahme begibt, hat grundsätzlich ein Recht auf eine fachlich qualifizierte, medizinische Ersteinschätzung. Es besteht also ein Recht auf einen Kontakt mit einem Arzt. Dieser kann zwar sehr kurz sein, vollständig entfallen dürfe er aber nicht.

Was bedeutet es, wenn sich eine Notaufnahme abmeldet?

„Die ‚Abmeldung’ ist per Definition nur eine Belegtmeldung“, so Sven Wolf, ärztlicher Leiter der Notaufnahme der Diakovere-Krankenhäuser. Eine solche Meldung hat ausschließlich Einfluss darauf, ob und in welcher Zahl Krankenwagen die Notaufnahmen weiter anfahren. Falls ein ärztlicher Fachbereich eines Krankenhauses aufgrund fehlender Kapazitäten an die Grenzen kommt, kann er den entsprechenden Bereich als belegt melden. Dies erfolgt über das digitale System „Ivena“: „So kann man der Rettungsleitstelle signalisieren, dass die Behandlungskapazitäten aktuell eingeschränkt sind“, erklärt MHH-Experte Brod. Dabei unterscheiden die Krankenhäuser bei den Belegtmeldungen auch nach der benötigten Behandlungsqualität der Patienten. Konkret: Die Unfallchirurgie kann für die Notfallversorgung angemeldet sein, während die Kapazitäten der inneren Medizin für ambulante Versorgungen belegt sind. An diesen Meldungen orientiert sich die Leitstelle bei der Zuweisung von neuen Patienten in Krankenhäuser.

Also dürfen Krankenwagen Patienten nicht in abgemeldete Notaufnahmen bringen?

Doch. „Der Rettungsdienst kann das Krankenhaus natürlich trotzdem anfahren, sofern dies aufgrund der Erkrankungsschwere geboten ist oder keine Versorgungsmöglichkeiten in einem anderen nahegelegenen Krankenhaus bestehen“, sagt Brod. Es sei natürlich aber vor allem im Sinne der erkrankten Person, dass der Krankenwagen sie dorthin bringt, wo sie am besten versorgt werden kann. Ist der Weg zu lang, oder haben sich alle verfügbaren Notaufnahmen für denselben Teilbereich und Schweregrad abgemeldet, können die Rettungsdienste trotzdem im System abgemeldete Krankenhäuser anfahren – „auf die Gefahr hin, dass sie entweder warten oder später eine Bettenverlegung durchführen müssen“, so Wolf von der Diakovere.

Aus welchen Gründen meldet sich eine Notaufnahme denn ab?

Überbelastung und fehlende Bettenkapazitäten sind die beiden Hauptgründe, aus denen sich Teilbereiche der Notaufnahme unter normalen Umständen abmelden. Hinzu kommen dann noch die Fälle der technischen Störungen – die aber äußerst selten auftreten.

Wie häufig melden sich Notaufnahmen ab?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Für die Kategorien der stationären und ambulanten Behandlungen, also die Erkrankungen mit geringerem Leiden, melden sich Notaufnahmen tendenziell eher häufiger ab. Dies geschieht teilweise täglich. Die Abmeldungen gelten jedoch nie direkt für den ganzen Tag, sie sind zeitlich auf die Dauer der Überbelastung begrenzt. Aber auch die befristeten Abmeldungen nehmen Notaufnahmen nur dann vor, wenn es wirklich notwendig ist. Denn: „Wenn sich die letzte Notaufnahme abmeldet, sind damit gleichzeitig alle wieder offen“, erklärt Brod – Die Patienten müssten ja schließlich versorgt werden.

Notaufnahme im Vinzenzkrankenhaus: Auch sie muss sich gelegentlich abmelden. © Quelle: Rainer Dröse

Werden selbst schwere Notfälle in abgemeldeten Notaufnahmen nicht behandelt?

Wenn ein Krankenhaus einen Fachbereich für die Notfallversorgung als belegt meldet, schickt die Leitstelle im Idealfall die Rettungsfahrzeuge mit den entsprechenden Patienteninnen und Patienten zu anderen Kliniken. Aber: „Eine Abmeldung von der Notfallversorgung erfolgt nur in Ausnahmefällen und nur für kurze Zeit, lässt sich allerdings vor dem Hintergrund zusehends knapper Personalressourcen und hoher Patientenzahlen nicht immer vermeiden“, erzählt Dr. Brod von der MHH. Die wirklich kritischen Patienten können also fast immer in allen Krankenhäusern behandelt werden.

Wann wende ich mich überhaupt an die Notaufnahme?

Die Region Hannover rät, vor allem bei lebensbedrohlichen Symptomen wie Atemnot, Bewusstseinsverlust, schweren Verletzungen oder akuten Vergiftungen die 112 anzurufen. Wenn es sich aber um Symptome handelt, „die schon länger bestehen, wie chronische Gelenks- oder Rückenschmerzen, ist das kein Fall für die Notaufnahme“, erklärt Sven Wolf. Auch bei vergleichsweise geringeren Leiden wie Erkältungen oder Durchfall rät die Region Hannover, sich eher an den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116117 wenden. Im Zweifel gilt jedoch: lieber 112 anrufen.

Muss ich Geld bezahlen, wenn ich mich fälschlicherweise in die Notaufnahme begebe?

„Nein, bisher muss keiner Geld bezahlen“, sagt Wolf. Auch dann nicht, wenn es sich um offensichtliche Nicht-Notfälle handle. Das sei oft ärgerlich, weil diese Fälle Ressourcen binden, die an anderer Stelle benötigt werden würden.

Welche Alternativen zur Notaufnahme habe ich, wenn mein Hausarzt geschlossen hat?

Patientinnen und Patienten können sich in solchen Fällen an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Dort erhalten Anrufende medizinische Beratung und Hilfe von Bereitschaftsärzten. Diese behandeln in entsprechenden Praxen, oder begeben sich auch auf Hausbesuche. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit sich direkt zu den Bereitschaftsdienstpraxen zu begeben, wenn Betroffene außerhalb der Sprechzeiten des Hausarztes medizinische Hilfe benötigen. Eine Übersicht über offene Praxen in der Nähe bietet www.bereitschaftspraxen.116117.de.