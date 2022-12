﻿Krankenhaus Lehrte steht vor dem Aus – Standort Laatzen soll schrumpfen

Hannover. Die „Medizinstrategie 2030“ für das Klinikum Region Hannover (KRH) ist viel mehr als nur eine Fortschreibung der Versionen für die Jahre 2020 und 2025 – sie markiert einen Umbruch. Geschäftsführung und Aufsichtsrat betonen zwar, dass noch keine Entscheidung gefallen sei und es weiteren Diskussionsbedarf gebe. Allen Beteiligten ist jedoch klar, dass im Krankenhaus-Verbund bald vieles anders aussehen wird als bisher. „Kein Standort bleibt so, wie er aktuell ist“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Der Aufsichtsrat müsse die Pläne der Geschäftsführung noch intensiv diskutieren. „Die Richtung stimmt“, sagte Krach. „Aber wir haben noch viel zu tun.“

Das denkmalgeschützte Klinikum Nordstadt an der Haltenhoffstraße wurde 1895 als „Städtisches Krankenhaus I“ erbaut und besteht aus mehreren einzelnen Gebäuden. Die Bausubstanz gilt als marode. © Quelle: Robin Beck

Die KRH-Führung will die Zahl der Standorte verringern und die verbleibenden Kliniken in drei Kategorien einteilen: Es soll Grundversorger für Notfälle, Schwerpunktversorger mit Fachabteilungen wie Kardiologie, Frauenheilkunde oder Geburtshilfe sowie einen Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how geben – für Letzteres ist das Siloah-Krankenhaus vorgesehen. In der 2014 in Linden neu gebauten Klinik soll das Nordstadt-Krankenhaus aufgehen. Dafür ist ein Anbau geplant – bisher gibt es dort drei „Bettenfinger“, demnächst könnte es vier geben, heißt es. Darüber hinaus soll dort auch die Unfallchirurgie/Orthopädie aus dem Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus eine neue Heimat finden. Aktuell verfügt das Klinikum Siloah über 564 Betten und das Krankenhaus Nordstadt über 408.

Setzen für das KRH Klinikum Region Hannover auf die „Medizinstrategie 2030“: Die KRH-Spitze mit (von links) Barbara Schulte, Dr. Matthias Bracht, Steffen Krach, Michael Borges, Michael Born © Quelle: Nancy Heusel

Als Schwerpunktversorger sind die Standorte Gehrden und Großburgwedel vorgesehen. Das KRH will die Pläne für den Neubau des Krankenhauses in Großburgwedel nutzen, um die stationären Angebote im Osten der Region zu bündeln – das Krankenhaus in Lehrte steht damit vor dem Aus. Dort solle eine Art „Gesundheitscampus“ für die ambulante Versorgung entstehen – dafür würden noch externe Partner gesucht, hieß es. Ob der Campus vom KRH oder von Dritten betrieben werden soll, scheint strittig. Die Geschäftsführung würde den Standort offenbar lieber verkaufen, Krach möchte ihn lieber unter KRH-Regie weiterbetreiben. In Großburgwedel stehen zur Zeit 216 Betten bereit, in Lehrte sind es 158.

Das Krankenhaus in Lehrte stand schon einmal vor dem Aus – jetzt soll es damit ernst werden. © Quelle: Sandra Köhler

Auch die Verzahnung der beiden Standorte in Gehrden und in Neustadt am Rübenberge will die KRH-Führung intensivieren. Neustadt soll aber als Grundversorger erhalten werden – wegen seiner „besonderen Bedeutung als Notfallversorger in der Fläche“, wie es heißt. Gehrden soll sein Spektrum durch die neurologische Abteilung des Agnes-Karll-Krankenhauses erweitern. In Gehrden gibt es derzeit 349 Betten und in Neustadt 272.

Ein Rettungswagen fährt am Krankenhaus Siloah vorbei. Die Klinik soll zu einem Maximalversorger weden. © Quelle: Julian Stratenschulte

Das Krankenhaus in Laatzen soll also zwei Abteilungen verlieren – das wäre der Beginn einer Schrumpfkur, auch wenn die Geschäftsführung lieber von einem „Prozess einer schrittweisen Transformation“ spricht. Ähnlich wie in Lehrte sollen offenbar auch in Laatzen Kooperationspartner gesucht werden, um das medizinische Angebot um ambulante Leistungen zu ergänzen. Auch hier steht die künftige Trägerschaft infrage – der Verkauf an einen anderen Betreiber scheint zumindest nicht ausgeschlossen. In Laatzen stehen aktuell 246 Betten zur Verfügung.

Vor einer teilweisen Neuordnung stehen auch die Geriatrie und die Psychiatrie. Die Geriatrie in Langenhagen soll wegen des Zustandes der baulichen Infrastruktur umziehen – zunächst ins Nordstadt-Krankenhaus, später ins Siloah. Die Psychiatrie könne hingegen dauerhaft am Standort Nordtstadt eine neue Heimat finden, hieß es.