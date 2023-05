﻿Wegen Streik: Klinikum Hannover muss planbare Operationen verschieben

Tarifstreit

Der Marburger Bund hat auch die Klinikärzte in der Region Hannover am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen.

Viele Patientinnen und Patienten werden sich am Dienstag, 9. Mai, mit einer Notversorgung begnügen müssen: Der Marburger Bund hat die Ärzte in kommunalen Krankenhäusern zum Warnstreik aufgerufen, auch in Hannover.

