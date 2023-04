﻿Kliniken: Region will Essensverteilung für 2,3 Millionen Euro verbessern

Handel

Der Erdbeerhof Meyer in Laatzen-Gleidingen ist einer der größten Erzeuger der süßen, roten Früchte in der Region Hannover. Auf dem Gelände an der Triftstraße soll bald gepflückt werden, dann öffnen auch die ersten Verkaufsstände. Auf dem Nöhrenhof in Lehrte werden die ersten roten Früchte in der letzten April-Woche erwartet. Wie reichhaltig wird die Ernte ausfallen? Und wie viel wird eine Schale kosten?