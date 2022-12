﻿Krankenhausfinanzierung: Aus Hannover kommt Lob für die Pläne des Bundes

Aus Hannover kommt Lob für die neuen Pläne zur Finanzierung der Krankenhäuser. MHH-Vizepräsident Prof. Frank Lammert spricht vom „Richtigen Schritt in die richtige Richtung“ und mahnt Tempo an.

Hannover. Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Umstellung der Krankenhausfinanzierung stoßen bei Experten und Krankenhausbetreibern in Hannover auf ein positives Echo. „Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung“, sagt der Vizepräsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Prof. Frank Lammert. Der Bund gehe jetzt den Weg, den Niedersachsen mit dem neuen Krankenhausgesetz bereits eingeschlagen habe. Wichtig sei, dass die Umstellung jetzt auch zügig komme, damit sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Patientinnen und Patienten sowie die Kliniken selbst schnell von den Plänen profitieren könnten.

MHH-Vizepräsident Lammert, zuständig für die Krankenversorgung, lobt unter anderem die geplante sogenannte Vorhaltefinanzierung. Das bedeutet, dass bestimmte Bereiche in Krankenhäusern auch dann finanziert werden sollen, wenn keine Leistungen erbracht werden. Denn die Kliniken müssen zum Beispiel in der Kindermedizin, Notfallmedizin und in der Geburtshilfe Kapazitäten vorhalten, die nicht immer gebraucht werden.

Krach: Pläne gehen in richtige Richtung

Auch aus Sicht von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) gehen die Pläne „in die richtige Richtung“. Nötig sei „eine Entökonomisierung der Krankenhausversorgung und ihrer Finanzierung“, betont Krach, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums der Region Hannover (KRH) ist. Das System der Fallpauschalen für die Kliniken müsse dringend überarbeitet werden, sagt er.

Krach begrüßt ausdrücklich die Tendenz zu mehr ambulanten Behandlungen sowie die Möglichkeit für lokale Kliniken mit den niedergelassenen Ärzten zu kooperieren. Das könnte den Standorten im Rahmen der Medizinstrategie 2030 in der Region Hannover neue Wege bieten, meint er. Offen lässt er, ob sich das beispielsweise auf die von der Schließung bedrohte Klinik in Lehrte bezieht.

Für das Kinderkrankenhaus reicht es nicht

Auch im KRH gibt es Zustimmung zu den Reformbemühungen. „Wir halten eine Weiterentwicklung des derzeitigen Finanzierungssystems für unbedingt notwendig und angebracht“, sagt Sprecher Steffen Ellerhoff. Allerdings zeige die Erfahrung der jüngsten Vergangenheit, dass die richtigen Absichten bei der Gestaltung des gesetzlichen Rahmens zur Krankenhausfinanzierung nicht immer zu den richtigen Lösungen führten, warnte der Sprecher.

„Das sind erste gute Schritte, um die kindermedizinische Fachkompetenz zu stärken und um das zu korrigieren, was in den letzten Jahrzehnten versäumt wurde“, sagt die Leiterin des Kinderkrankenhauses Auf der Bult, Agnes Genewein. Allerdings benötige die Kindermedizin deutlich mehr finanzielle Mittel, um die Folgen dieser Versäumnisse aufzuholen und die vollständige Versorgung aller Kinder wieder gewährleisten zu können, meint sie.

Kliniken stecken in finanziellen Schwierigkeiten

Wie berichtet, stecken die Krankenhäuser in Hannover in finanziellen Schwierigkeiten. Besonders stark ist das KRH betroffen. Allein im vergangenen Jahr hat das kommunale Krankenhausunternehmen ein Minus von 34,2 Millionen Euro gemacht. Jahr für Jahr fließen Millionenbeträge aus der Regionskasse an das KRH. In der mittelfristigen Finanzplanung ist über fünf Jahre ein Minus von 195 Millionen Euro eingeplant. Deshalb arbeiten derzeit Experten mit der Geschäftsführung an einem Konsolidierungsplan.

Auch das Kinderkrankenhaus Auf der Bult bekommt Geld. In diesem Jahr fließen 3,6 Millionen Euro von der Region Hannover, in den kommenden Jahren könnten es noch einmal bis zu 15 Millionen Euro werden.

Von Mathias Klein