Das Stadtteilzentrum Stöcken hat zu einem nachhaltigen Weihnachtsmarkt geladen. Die Veranstaltung im Zeichen des Upcyclings zeigt: Auch aus aussortierten Gegenständen lassen sich wunderbare Geschenke herstellen.

Hannover. „Aus allem, was ich in die Hände kriege, stelle ich etwas Neues her: Ohrstecker aus Scrabble-Spielsteinen, Dominosteine als Kettenanhänger oder Deckel von Teekannen als Garderobenhalterung“, sagt Gudrun Jestrzembski-Radszuweit. Ihre Produkte hat sie auf einem Verkaufstisch drapiert. Die ersten interessierten Besucherinnen und Besucher schlendern vorbei. Es ist Kreativmarkt im Stadtteilzentrum Stöcken. Das Motto des Nachmittags: Upcycling.