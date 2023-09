Kostenfrei bis 16:31 Uhr lesen

Fund legt Zugverkehr in Hannover lahm

„Täuschend echt“: So hat Müllsammler Kevin Grahl eine vermeintliche Handgranate gefunden

Am Dienstagabend hat der Fund einer vermeintlichen Handgranate zwischenzeitlich den Zugverkehr in Richtung Norden am Hauptbahnhof Hannover lahmgelegt. Entdeckt wurde sie beim Müllsammeln: Kevin Grahl berichtet, wie er die täuschend echt aussehende Granate gefunden hat.