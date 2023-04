﻿KRH in Hannover: Region will weiteres Millionenloch stopfen

Hannover. Das in finanziellen Schwierigkeiten steckende Klinikum Region Hannover (KRH) braucht noch mehr Geld von der Region Hannover als bisher bekannt. Die Verwaltung will der Regionsversammlung vorschlagen, das Eigenkapital um noch einmal 30 Millionen Euro aufzustocken. Regionssprecherin Christina Kreutz hat entsprechende Informationen dieser Zeitung auf Anfrage bestätigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finanzspritze soll Klinikum stabilisieren

Die Pläne zur erneuten Kapitalaufstockung sind in einer Sitzung der Dezernentinnen und Dezernent verkündet worden. Es handele sich keineswegs um eine Ad-hoc-Maßnahme, beteuert die Sprecherin. Die erneute Kapitalaufstockung habe zum Ziel, das regionseigene Unternehmen weiter zu stabilisieren.

Die Geschäftsführung des KRH geht im Wirtschaftsplan dieses Jahres von einem Minus in Höhe von 48,3 Millionen Euro aus. Die Regionsversammlung hat in diesem Jahr bereits einer Zahlung von 20 Millionen Euro an das KRH zur Erhöhung des Eigenkapitals zugestimmt. „Aus Sicht der Verwaltung ist eine weitere Stärkung des Eigenkapitals sinnvoll, auch vor dem Hintergrund der Überlegungen der Medizinstrategie“, sagt Sprecherin Kreutz. Die Auswirkungen der zusätzlichen Finanzspritze für das Klinikum würden derzeit innerhalb der Verwaltung beraten. Anschließend sollen die Mitglieder der Regionsversammlung informiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aufsichtsrat ist informiert“

Es gebe keine akute Veränderung der Situation eingetreten, sagt KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff. Die zusätzliche Kapitalerhöhung sei „Folge des bekannten strukturellen Defizits des Unternehmens“. Die Ergebnisentwicklung des Klinikums in den vergangenen Jahren und die hohe Belastung durch Zwischenfinanzierungen der Bauprojekte hätten zu einer zunehmenden Belastung der Liquidität geführt.

Aufsichtsratschef Steffen Krach (links) und sein Stellvertreter Michael Borges (rechts) haben vor einem Monat mit den Geschäftsführern Matthias Bracht (2. von links), Barbara Schulte und Michael Born die Pläne für die neue Medizinstrategie vorgestellt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Aufsichtsrat sei „sowohl über die grundsätzliche Situation wie auch über die Beantragung von zusätzlichen Kapitalerhöhungen bei der Region Hannover informiert“, sagt der Sprecher. Es gebe keinen inhaltlichen Zusammenhang zur Medizinstrategie. Die Liquidität des Unternehmens sei „bis auf Weiteres gesichert“. Derzeit prüfe das KRH mit der Region, ob bei den Investitionen gespart werden könnte.

Finanzlage ist dramatisch

Das KRH hat bereits im vergangenen Jahr 40 Millionen Euro zur Erhöhung des Eigenkapitals erhalten. Außerdem zahlte die Region im Jahr 2022 mehr als 10 Millionen Euro Zuschüsse beispielsweise für medizinische Geräte, neue Bettenaufzüge oder Software.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Wirtschaftsplan, der im Januar bekannt geworden war, ist die finanzielle Lage im KRH dramatisch. Dort heißt es: „Insgesamt befindet sich das Unternehmen in einer kritischen wirtschaftlichen Lage.“ Laut Wirtschaftsplan müsste die Region den Krankenhausverbund bis zum Jahr 2027 mit bis zu 370 Millionen Euro unterstützen, das wären durchschnittlich 74 Millionen Euro pro Jahr. Allerdings ist der Regionshaushalt derzeit selbst stark defizitär. Falls die Kliniken in Deutschland einen Inflationsausgleich bekommen sollten, würde sich der Kapitalbedarf des KRH verringern, auf bis zu 270 Millionen Euro bis zum Jahr 2027.

Medizinstrategie im März beschlossen

Im März hatte der Aufsichtsrat die „Medizinstrategie 2030“ beschlossen. Kernpunkte der Umstrukturierung sind neben der Schließung des Lehrter Krankenhauses und seiner Umwandlung in ein sogenanntes Medizinisches Versorgungszentrum mit verbesserter Notfallversorgung die Verkleinerung des Agnes-Karll-Klinikums in Laatzen und die weitgehende Aufgabe des hannoverschen Nordstadt-Krankenhauses. Ausgebaut oder mindestens gestärkt werden die Standorte Siloah, Gehrden und Burgwedel.