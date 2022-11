﻿„Wir wollen um den Standort kämpfen“ – das sagen Menschen vor Ort zu den Schließungsplänen für das Lehrter Krankenhaus

Im Zuge der Sparpläne des Klinikums Region Hannover (KRH) könnte das Krankenhaus in Lehrte geschlossen werden. Doch die Menschen vor Ort wollen auf den wohnortnahen Standort nicht verzichten – und der Bürgermeister kündigt an, dafür zu kämpfen. Deutlich wird aber auch: Bei ernsthaften Erkrankungen führt der Weg eher in die hannoverschen Krankenhäuser.

Hannover/Lehrte. Wenn über eine dringend notwendige Neuaufstellung des Klinikums der Region Hannover (KRH) diskutiert wird, ist auch immer wieder die mögliche Schließung des Krankenhauses in Lehrte ein Thema. So auch jetzt: In genau einem Monat werden dem Aufsichtsrat die Vorschläge von Gutachtern zur Neustrukturierung des finanziell stark angeschlagenen Krankenhausunternehmens präsentiert. Und wie schon vor rund zehn Jahren steht ein mögliches Aus für das mit 158 Betten relativ kleine Lehrter Krankenhaus erneut im Raum.

„Das wäre eine Katastrophe“, sagt ein 60-jähriger Hannoveraner, der wie die meisten Befragten nicht seinen Namen nennen will. Der Frührentner leidet unter chronischen Schmerzen im ganzen Körper. „Aber nur hier gibt es die Möglichkeit, mir zu helfen“, erklärt er. Es müsse kein „moderner Palast“ sein, in dem er behandelt werde, meint der Mann. „Aber in Lehrte sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Herzblut bei der Sache“ – und genau darum sei das Krankenhaus erhaltenswert.

„Das Krankenhaus in Lehrte ist eine Institution“

Ein Krankenhaus in einer Stadt von der Größe Lehrtes sei auf jeden Fall sinnvoll, findet Thomas Zajons. Der kurze Weg in die Klinik mache für ihn den Standort interessant. Der 63-Jährige erinnert an die Kommunalwahl, als in ganz Lehrte auf Plakaten die Sanierung der Klinik versprochen worden sei. „Das Krankenhaus in Lehrte ist eine Institution, ich wüsste gar nicht, wohin man sonst fahren soll“, sagt Zajons.

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) zeigt sich entschlossen, alles zu tun, um den Standort zu sichern. Zwar kenne er die schwierige Haushaltslage der Region Hannover – die Klinik vor Ort müsse aber erhalten bleiben, betont er. „Es hat eine Überlebensberechtigung, weil es ein gutes Krankenhaus ist.“ Deshalb werde man sich „in Lehrte kämpferisch gegen eine Schließung wehren“, kündigt der Bürgermeister an.

„Mit ernsthaften Beschwerden lieber nach Hannover“

Das Krankenhaus müsse unbedingt weiter geöffnet bleiben, sagt auch ein Ehepaar aus Lehrte, das gerade von einer Routineuntersuchung kommt. „Wir brauchen die Klinik hier“, meint die 67-jährige Frau. Und wenn es mal wirklich ernsthafte Beschwerden gibt? Da sieht die Sache offenbar anders aus. „Ne, ne, da fahren wir dann lieber nach Hannover“, antwortet der Ehemann unter dem Nicken seiner Frau.

Wie berichtet, befindet sich das KRH schon seit Längerem in einer finanziellen Schieflage. Im vergangenen Jahr musste das Unternehmen einen Verlust von 34 Millionen Euro verkraften, bis zum Jahr 2025 könnten sich die Defizite auf insgesamt 195 Millionen Euro summieren. Jahr für Jahr muss die Region das Klinikum mit Millionenbeträgen unterstützen. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) will das jetzt beenden und hat dem Klinikum deshalb eine Neuaufstellung verordnet. Ziel ist es, dass das Unternehmen künftig keine Verluste mehr macht. Gleichzeitig soll sich die medizinische Versorgung der Menschen in der Region Hannover nicht verschlechtern.

Von Mathias Klein