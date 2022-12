﻿KRH-Nordstadt: Adipositas-Chirurgie auf höchstem Niveau

Hannover. Immer mehr Menschen in Deutschland sind von Übergewicht betroffen: Laut Robert-Koch-Institut leidet bereits jeder vierte Mensch an der chronischen Erkrankung Adipositas. Die daraus resultierenden Folgeerkrankungen sind vielfältig, so sind etwa 80 Prozent aller Diabetes Typ II Erkrankungen eine adipositasassoziierte Nebenerkrankung. Bluthochdruck, ischämische Herzerkrankungen, Schlafapnoe, chronische Schmerzen der Gelenke und der Wirbelsäule sind weitere schwere Begleiterkrankungen, die übergewichtige Menschen schon in viel früherem Lebensalter als normalgewichtige Menschen betrifft. Und auch 13 verschiedene Krebserkrankungen kommen bei adipösen Menschen häufiger vor als bei Normalgewichtigen.

Engmaschige Patientenbegleitung

Das Adipositaszentrum im Klinikum Nordstadt ist eine hoch spezialisierte Fachabteilung, die sich der besonderen Herausforderung, schwer übergewichtige Menschen zu behandeln, bereits seit 2011 widmet. 2016 erhielt das Zentrum die erste Zertifizierung als Kompetenzzentrum, 2019 dann die Höherstufung zum Referenzzentrum als eines von nur 21 dieser Zentren in ganz Deutschland. Diese Spezialisierung und nachhaltige medizinische Versorgungsqualität wurde jetzt durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie überprüft und bestätigt, das Referenzzentrum für Adipositaschirurgie im Klinikum Nordstadt Zentrum ist somit rezertifiziert.

Als spezialisierte Einrichtung bietet das Zentrum alle modernen, wissenschaftlich anerkannten Operationsverfahren an. Die umfangreiche und zeitintensive Vorbereitung, die adipöse Patienten durchlaufen müssen, wird durch das Zentrum eng begleitet. Das geschaffene Netzwerk aus interner Ernährungsberatung, psychologischer Betreuung und allen notwendigen externen Kooperationspartnern hilft den Patienten, eine Behandlungsoption in Anspruch zu nehmen, die überdurchschnittliche Erfolge in der Gewichtsreduzierung verzeichnen kann.