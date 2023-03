﻿Gewinnen Sie Karten für die „Tatort“-Premiere im Astor-Kino

Hannover. Für diese Uraufführung gibt es keine Karten zu kaufen: HAZ-Leser und HAZ-Leserinnen können am Donnerstag, 13. April, die „Tatort“-Folge „Verborgen“ als Premiere im Astor Grand Cinema in Hannover erleben und dafür Karten gewinnen. Der NDR feiert mit seinem Team Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) mit der Serienfolge ein kleines Jubiläum. Denn das Duo ermittelt nun genau zehn Jahre gemeinsam. Beim Kinoabend sind auch Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring, Regisseurin Neelesha Barthel und Produzent Björn Vosgerau anwesend. Durch den Abend führt NDR-Moderator Jan Starkebaum. Der „Tatort“ läuft am 16. April auch im klassischen Fernsehen und in der ARD-Mediathek.

Die HAZ verlost für die Kinopremiere am 13. April viermal zwei Karten. Die Teilnahme ist bis einschließlich Sonntag, 19. März 2023, unter https://aktion.haz.de/angebot/haztatortastor möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Hier geht es zur Verlosung. Oder Sie scannen den QR-Code.