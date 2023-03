﻿Wieder mehr Kriminalität in Hannover: „Die Gewalt hat zugenommen“

Die Zahl der Straftaten in Hannover ist 2022 deutlich gestiegen. Sie hat damit nicht nur einen neuen Höchststand im Vergleich zu den Corona-Jahren erreicht, sondern sogar seit 2017. Die wichtigsten Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik in der Übersicht.

Gezielte Waffen- und Drogenkontrollen in der Innenstadt in diesem Jahr: Die Zahl der Messerangriffe ist 2022 gestiegen.

Hannover. In der Region Hannover hat die Zahl der Straftaten 2022 wieder deutlich zugenommen. Das geht aus der jetzt veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeidirektion (PD) Hannover hervor. Dabei nahm nicht nur die Jugendkriminalität zu, sondern auch die Gewalt gegen Einsatzkräfte. Die Polizei verzeichnet vor allem eine merkbare Steigerung bei der Zahl der Eigentumsdelikte, aber auch Raub, Bedrohungen, Körperverletzungen und Messerangriffe nahmen zu. Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt verzeichnet die PD für das vergangene Jahr 108.375 Straftaten. Das ist nicht nur eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, sondern auch der zweithöchste Stand seit 2017. Damals lag die Zahl der Straftaten bei 114.685.

Eine Erklärung für die Zunahme: Mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen sei das öffentliche Leben wieder schrittweise zu seiner früheren Form zurückgekehrt, heißt es dazu von der Polizei. „Aufgrund dessen haben sich nunmehr auch wieder häufiger Tatgelegenheiten ergeben.“ Gerade im Bereich der Eigentums- und Rohheitsdelikte seien die Zahlen merkbar gestiegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Raub, Körperverletzung und Bedrohung: „Die Gewalt hat zugenommen“

Rund 16 Prozent der Straftaten machen die sogenannten Rohheitsdelikte aus, zu denen unter anderem Raub, Körperverletzung und Bedrohung zählen. „Binnen zwölf Monaten haben sich die Zahlen vom historischen Tiefstand auf den historischen Höchststand entwickelt“, sagt der scheidende Polizeipräsident Volker Kluwe bei seiner letzten Präsentation der Kriminalstatistik. In Zahlen: Insgesamt 17.660 Fälle hat die PD 2022 erfasst. Das ist ein Anstieg um rund 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kluwes Fazit: „Die Gewalt hat zugenommen.“ Das beginne bei einer erhöhten Aggressionsbereitschaft, die allzu oft in tätlichen Auseinandersetzungen münde. „Schwerwiegende Folgen hat dies, wenn Waffen zum Einsatz kommen“, sagt der Polizeipräsident.









Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Bereich der Raubdelikte stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr sogar um 43,4 Prozent. Betroffen ist vor allem das Stadtgebiet Hannover. Der Schwerpunkt liegt dabei im Stadtteil Mitte. Das liegt laut Polizei daran, dass dort durch Einkaufsmöglichkeiten und Vergnügungsviertel äußerst viel los ist. „Aber auch das Aufeinandertreffen ganz verschiedener Personengruppen führt zu einem hohen Konfliktpotential.“

Raubdelikte sind stark angestiegen: Aber auch die Messerangriffe nehmen deutlich zu. © Quelle: Christoph Reichwein/dpa (Symbolbild)

Zahl der Messerangriffe steigt um mehr als 30 Prozent

Seit einigen Jahren erfasst die PD auch Taten, bei denen einen Messer zum Einsatz kommt. Die Zahl der Messerangriffe ist vor allem im Stadtgebiet gestiegen. Insgesamt verzeichnet die PD 786 Fälle, 2021 waren es noch 589. Das ist eine Steigerung um 33,45 Prozent. Knapp ein Viertel der Taten wurden dabei unter Drogeneinfluss begangen.

Die Mehrheit der Messerattacken gab es dabei wiederum im Stadtgebiet von Hannover (570 Fälle, 72,52 Prozent). Am höchsten ist hier der Anteil erneut in Mitte (162 Fälle, 20,61 Prozent). Im Umland waren vor allem Garbsen (32 Fälle), Laatzen und Neustadt (je 23 Fälle) betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr gesellschaftlicher Unmut? Mehr Angriffe auf Beamte

Die Straftaten gegen Polizistinnen und Polizisten sind 2022 ebenfalls gestiegen – und zwar um 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 1010 Fälle. Dabei gab es 26 Körperverletzungen, in 79 Fällen wurden Beamte bedroht, in sechs Fällen genötigt. Dazu verzeichnet die Statistik auch einen versuchten Mord in Limmer. Nach der Tötung seiner Ehefrau hatte ein 62-Jähriger einen Ermittler mit einem Messer angegriffen, der blieb unverletzt. Das Landgericht Hannover sprach den Angeklagten inzwischen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung für schuldig. Die Ausschreitungen in der Silvesternacht 2022/2023 sind in der Statistik noch nicht erfasst.

„Die Fallzahlen in diesem Deliktsbereich steigen kontinuierlich“, heißt es im Bericht. Gerade im Kontext der Pandemie seien Polizeibeamte wegen der Proteste, aber auch wegen mehr Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern in den Fokus gerückt. „Der Frust der Gesellschaft entlädt sich zunehmend gegenüber denjenigen, die den Staat repräsentieren – unter anderem Polizei und Rettungskräfte“, sagt Kluwe. Die PD werde Angriffe auf Kolleginnen und Kollegen sowie Feuerwehr- und Rettungskräfte nicht hinnehmen, sondern auch künftig konsequent verfolgen.

Die Angriffe auf Polizeibeamte werden mehr: Die der Silvesternacht sind dabei noch gar nicht mit einberechnet. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Anstieg bei Kinder- und Jugendkriminalität

Die PD verzeichnet für 2022 erstmalig seit 2019 wieder einen Anstieg der Kinder- und Jugendkriminalität. Im Vergleich zu 2021 ist das ein Plus von 34,88 Prozent. Insgesamt wurden 6686 Minderjährige straffällig. „Als Erklärungsansatz für die allgemeine Steigerung sind sogenannte Nachholeffekte aufgrund der Lockerungen in der pandemischen Lage zu vermuten“, heißt es dazu von der Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jugendtypisches oder delinquentes Fehlverhalten sei zu Zeiten der Pandemie nicht so möglich gewesen, es mangelte schlichtweg an Gelegenheiten. „Außerdem liegen sozialpsychologische Gründe nahe, die sich aus einem Unsicherheitsgefühl und nicht erlernten Konfliktbewältigungsstrategien folgern lassen und sich 2022 in vermehrt delinquentem Verhalten äußerten“, heißt es in der Statistik.

Jugendgewalt am Kronsberg: Die Polizei hat ihre Kontrollen verstärkt. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stieg die Zahl 2022 um 23,87 Prozent. Dabei wurden bei der Vergewaltigung 54 Fälle mehr registriert, bei der Verbreitung pornografischer Schriften verzeichnete die Polizei ebenfalls eine deutliche Zunahme von 28,08 Prozent. Dabei ist auch der hohe Anteil der nicht erwachsenen Verdächtigen auffällig (33,37 Prozent). Die Polizei geht sogar in nächster Zeit von einem weiteren Anstieg der Fallzahlen aus. Grund: Es werden nach Schätzung der PD einfach mehr Taten aufgedeckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hierbei setzt sich der Trend steigender Fallzahlen fort“, heißt es dazu in der Statistik. Zum einen melde das amerikanischen National Centers für Missing and Exploited Children (NCMEC) Fälle, zum anderen führten „Operationen“ einiger Dienststellen bundesweit zur Aufdeckung von Kinderpornografie und auch sexuellen Missbrauchstaten. Dazu spiele der anhaltende Trend zum Teilen von Nacktbildern durch oder von Kindern und Jugendlichen in sozialen Medien und Messengern wie Whatsapp eine Rolle.

Polizeiliche Kriminalstatistik: Was wird erfasst? Die sogenannte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bildet nur die der Polizei bekannt gewordenen Straftaten ab. Die Daten werden erfasst, wenn die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen hat und die Akten etwa an die Staatsanwaltschaft abgibt. Damit handelt es sich bei der PKS um eine sogenannte Ausgangsstatistik. Sie erfasst die Daten unabhängig vom Tatzeitpunkt. Die PKS kann daher weniger aktuell werden, wenn lange ermittelt wird. Dazu werden nicht alle Delikte in der Statistik erfasst: Nicht dabei sind in der Regel Ordnungswidrigkeiten, Verkehrs- und Staatsschutzdelikte. Dazu erfasst die PKS weder den Ausgang des Gerichtsverfahrens noch das sogenannte Dunkelfeld, also die Delikte, die den Behörden verborgen bleiben. Erhöht die Polizei beispielsweise ihre Kontrollen oder zeigen mehr Menschen eine Straftat an, können sich auch die Grenzen zwischen Dunkel- und Hellfeld verschieben.

Häusliche Gewalt: Zahlen erstmals vergleichbar

Die Fälle von häuslicher Gewalt sind von 4830 aus dem Vorjahr auf nun 5566 gestiegen, also um 15,3 Prozent. Erstmals sind diese Zahlen auch vergleichbar, da 2021 eine bundeseinheitliche Definition eingeführt wurde. Bei einem Großteil der Delikte handelte es sich um partnerschaftliche Gewalt, den zweitgrößten Anteil macht familiäre Gewalt aus. Die Verdächtigen sind überwiegend männlich, ihr Anteil beträgt 73,34 Prozent. Das Gros der Taten bilden dabei Körperverletzungen, es wurden aber auch 151 Sexual-, fünf versuchte und vier vollendete Tötungsdelikte erfasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tötungsdelikte: Neun Mordfälle 2022

2022 wurden insgesamt 35 Mord- und Totschlagsfälle bearbeitet, also einer mehr als noch im Vorjahr. Hiervon wurden neun Tötungsdelikte vollendet, 2021 waren es noch sechs Fälle. Bei mehr als der Hälfte der Delikte setzten die Täter Stichwaffen ein. Insgesamt zählte die Polizei 2022 neun Mordfälle und 26 Delikte im Bereich Totschlag und Tötung auf Verlangen.

Lesen Sie auch

Tödliche Schüsse auf Autohausbesitzer 2022: Aktuell stehen zwei Männer in Hannover vor Gericht. © Quelle: Christian Elsner

Anstieg der Fallzahlen im Bereich Clan-Kriminalität

Im Jahr 2022 waren 15 Großfamilien unter der Clan-Definition erfasst, bei denen einzelne Familienmitglieder zu den Straftaten ermittelt werden konnten. Zum Vergleich: 2021 waren es noch zehn. Die steigende Fallzahl begründet die Polizei mit dem auf zwei Jahre angelegten Projekt „Clan 360°“, einer generellen Sensibilisierung und einer gezielten Datenkontrolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Region Hannover gibt es dabei aber keine räumlichen Brennpunkte. „Clankriminelle Straftaten sind sowohl im Stadtbereich als auch im Umland feststellbar“, heißt es dazu von der Polizei.