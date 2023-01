﻿Einbruch in Kunstausstellung in der Passerelle: Diebe stehlen Tablet – mit pikanten Fotos und Videos

In der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade am Hauptbahnhof läuft derzeit die Ausstellung „Schönes Wohnen“. Teil der Finissage ist ein älteres iPad. Darauf sind unter anderem Nacktfotos und -Zeichnungen einer Künstlerin gespeichert. Nun haben Einbrecher das Gerät gestohlen. Ein unbeabsichtigter Kunstraub?

Einbruch in Kunstausstellung: Unbekannte haben in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade ein Tablet mit sensiblen Inhalten von diesem Bett gestohlen. Hier ein Foto vor der Tat. Die beiden Hunde waren zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort.

Hannover. Das war Kunst – und die ist jetzt weg: In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter an der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade zugeschlagen. Sie zerstörten Teile einer Fensterfront, griffen hindurch und entwendeten ein iPad. Das mag zunächst nach einer eher alltäglichen Kriminette klingen – ist es für die Besitzerin aber nicht. Denn das Apple-Tablet war Teil einer Kunstausstellung. Deren Titel lautet ironischerweise: „Schönes Wohnen“.

Das nun verschwundene iPad gehört eigentlich der freischaffenden Künstlerin Leona Boltes. Sie bereitet in den Räumen an der Passerelle eine Finissage vor. „Jetzt können wir die Ausstellung nicht mehr komplett zeigen“, so Boltes. Während sie den Geldwert des in die Jahre gekommenen Tablets als eher gering einschätzt, gilt das nicht für die Inhalte auf dem Gerät. Denn die sind als sensibel bis pikant einzustufen – und befinden sich nun in den Händen der Diebe.

Nacktvideos und Fotos sind weg

Als Teil der Ausstellung spielte das nun gestohlene Exponat einen elfsekündiges Video in Dauerschleife ab, Tag und Nacht: Es zeigt Boltes, die sich im Bademantel auf einem Bett räkelt, „in einer vermeintlich erotischen Pose“, wie die Künstlerin sagt. Auf jenem Bett, direkt an der Fensterfront zur Passerelle, lag auch das iPad – sichtbar, für alle, die vorbeikommen. Die Griffweite durch die beschädigte Glasscheibe hat offenbar auch dazu beigetragen, dass das Tablet gestohlen wurde. „Das war vielleicht etwas naiv“, sagt die Künstlerin. Der Rest der Ausstellungsstücke – unter anderem Skulpturen, Objekte und Gemälde – blieben immerhin verschont.

Der Ausstellungsraum in der Passerelle: Auf dem Bett lag das entwendete iPad. © Quelle: privat

„Ob das Tablet wegen seines Wertes oder wegen des Videos gestohlen wurde, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es nur um das iPad ging“, so Boltes. Ein weiteres Problem. Wie die 35-Jährige sagt, befinden sich auf dem Tablet noch durchaus sensiblere Kunstwerke, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Neben Zeichnungen geht es unter anderem auch um künstlerische, wenn auch recht explizite Nacktvideos und Fotos von Geschlechtsteilen – nicht nur ihre eigenen.

„Da würde eine Menge Kunst verloren gehen.“

„Ich spiele in meiner Kunst viel mit Nacktheit und der Frage: wie öffentlich ist Privates?“, sagt Boltes. „Von daher hat der Diebstahl etwas absurdes.“ Sie wolle sich von der Tat nicht die Laune verderben lassen. „Ich lerne daraus: Das nächste Mal nehme ich für Ausstellungen nicht mein privates Tablet.“

Den Einbruch samt Diebstahl hat Boltes zur Anzeige gebracht. Die beschädigte Glasfront wurde repariert. Inzwischen hat sie auch das iPad auch beim Hersteller als gestohlen gemeldet. Einerseits hofft sie nun darauf, dass die Daten aus der Ferne gelöscht werden. Andererseits: „Da würde eine Menge Kunst verloren gehen.“

Diebstahl durch die Scheibe: Das Tablet lag nur einen Handgriff entfernt auf dem Bett. © Quelle: privat

Wer kann Hinweise zum Einbruch geben?

Die Finissage „Schönes Wohnen“ ist noch am Freitag, 13. Januar, zwischen 19 und 22 Uhr an der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 48 zu sehen. Wenn auch ohne Video und iPad.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wird gebeten, dies beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte zu tun. Telefon: (0511) 1092820. Tatzeit war zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 4 Uhr.