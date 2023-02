Handtaschenraub in Wettbergen: 84-Jährige verletzt sich bei Sturz schwer

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonnabend in Wettbergen eine Seniorin überfallen. Die Frau stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Täter flüchtete gemeinsam mit einem Komplizen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Nach Polizeiangaben hielt sich die 84-Jährige gegen 13.40 Uhr mit ihrem gleichaltrigen Ehemann an ihrem Fahrzeug auf einem Garagenhof zwischen der Bergfeldstraße und der Neuen Straße auf. „Plötzlich bog ein bislang unbekannter Mann um die Ecke, ging auf die Frau zu und entriss ihr unvermittelt die Handtasche“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover.

Zeuge beobachtet Flucht

Durch die Rangelei kam die Frau zu Fall und stürzte. Sie schlug mit dem Kopf auf. „Die Seniorin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie zur Behandlung vorübergehend ins Krankenhaus musste“, so Bertram.

Der Räuber rannte anschließend zu einem an der Bergfeldstraße geparkten Auto, in dem ein Komplize wartete. Die Männer flüchteten in dem Fahrzeug. Ein Zeuge, der die Tat vom Balkon eines angrenzenden Wohnhauses mitbekam, gab an, dass es sich bei dem Pkw um einen Opel Zafira älteren Baujahrs handeln soll.

Unbekannte sind etwa 40 Jahre alt

Der Haupttäter wird laut Polizei als etwa 40 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß und dick beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und trug zum Zeitpunkt der Tat einen grauen Jogger und Turnschuhe. Zu dem Komplizen, der das Auto steuerte, ist lediglich bekannt, dass auch er circa 40 Jahre alt sowie dunkelhaarig gewesen sein soll. Zudem wurde durch Zeugen auch hier ein „dunkler Teint“ wahrgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefon (0511)1093017 zu melden.