﻿Gestohlene Nummernschilder überführen Tankstellenbetrüger am Bahnhofsparkplatz

Mit gestohlenen Autokennzeichen sind zwei Männer am Sonntagabend in einem unterschlagenen Fahrzeug auf einen Kurzzeitparkplatz am Hauptbahnhof Hannover gefahren. Das machte den eigentlichen Besitzer der Nummernschilder wie auch die Polizei stutzig. Später meldete sich dann noch ein anonymer Hinweisgeber.

