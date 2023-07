Schießerei und Brückensturz am Steintor bleiben unaufgeklärt

Hannover. Drei Schüsse erschütterten in der Nacht auf den ersten Weihnachtstag im vergangenen Jahr die Scholvinstraße am Steintor: Vor dem Club „Miami Vice“ feuerte ein Unbekannter in einer Menschenmenge erst in die Luft und dann auf einen 22-Jährigen und einen 23-Jährigen. Beide wurden an den Beinen getroffen und verletzt. Zuvor soll es in dem Club eine Schlägerei gegeben haben, die sich dann auf die Straße verlagerte. Ein Video hatte die Schießerei festgehalten.

Bis heute sind die Hintergründe der Schüsse nicht geklärt, heißt es von der Staatsanwaltschaft Hannover. Die Beteiligten und Zeugen kannten den Schützen offenbar nicht. Nach der Tat flüchtete der 30 bis 40 Jahre alte Mann in Richtung Marstall. Auch mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte der Täter in der Nacht auf den 25. Dezember nicht gefunden werden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter – bislang aber erfolglos.

Mann von Leinebrücke geworfen: Ermittlungen eingestellt

Zu einem weiteren Steintor-Verbrechen vom vergangenen Osterwochenende wurden die Ermittlungen eingestellt: In der Nacht auf den 10. April sollen zwei Unbekannte einen 26-Jährigen nach einem Streit vor einem Lokal an der Reuterstraße von der Goethebrücke in die Leine geworfen haben. Passanten entdeckten den Mann im Fluss, er musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Männer sollen einen 26-Jährigen von der Goethebrücke in die Leine geschmissen haben. © Quelle: Manuel Behrens

Der gesamte Hergang bleibt rätselhaft: Der 26-Jährige konnte wegen seiner Verletzungen erst mit einiger Verzögerung vernommen werden. Der Geschädigte soll angegeben haben, dass er vor der Lokalität mit Türstehern in Streit geraten war, weil die ihm den Einlass verwehrten. Wie Oliver Eisenhauer von der Staatsanwaltschaft Hannover mitteilt, konnte der Mann allerdings nicht angeben, vor welchem Lokal der Streit ausgebrochen war.

Streit mit Security – oder mit Steintorgästen?

Wer könnten die Täter sein? Im Zuge der Ermittlungen und im Austausch mit dem Securitydienst konnten keine Verdächtigen ermittelt werden. „Einer der Täter soll ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Die Türsteher sind in diesem Bereich allerdings durch farbige Westen gekennzeichnet“, so Eisenhauer. Möglicherweise war der 26-Jährige schlichtweg mit anderen Feiernden aneinandergeraten. Erschwerend komme hinzu, dass der Geschädigte kein Deutsch spreche und nicht ortskundig sei. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten in diesem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

