Drei Unbekannte rauben am Goethekreisel in Hannover einen Schüler aus

Drei Täter haben während einer Schulpause am Dienstag einen 16-Jährigen am Goethekreisel in Hannover geschlagen und ihm anschließend Bargeld geraubt. Die Polizei sucht zu dem Vorfall in der Calenberger-Neustadt nach Zeugen. Eine Frau soll die Tat beobachtet haben.

Hannover. Drei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag einen Schüler am Goethekreisel ausgeraubt. Angaben der Polizei zufolge erbeuteten sie das Bargeld des 16-Jährigen und flüchteten damit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall. Zu den Gesuchten liegen Personenbeschreibungen vor.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.10 Uhr vor einem Kiosk an der Ecke Goetheplatz/Ecke Goethestraße. Dort wollte der Schüler offenbar in der Pause einkaufen. „Beim Verlassen des Kiosks sprachen ihn drei junge Männer an und gaben vor, mit ihm reden zu wollen“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Der Jugendliche folgte den drei Tätern in den etwas abseits gelegenen Franz-Mock-Weg. „Dort schlugen die Täter ihm ins Gesicht und entwendeten sein Bargeld, bevor sie zu Fuß in Richtung Steintor wegliefen“, so Wellhöner.

So sehen die drei Täter aus

Die drei jungen Männer werden wie folgt beschrieben: Einer war schlank, circa 17 bis 19 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß mit Vollbart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze, hüftlange Jacke der Marke „Wellensteyn“, eine dunkelblaue Jeans, eine schwarze Wollmütze sowie eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung.

Der zweite mutmaßliche Täter war ebenfalls schlank, circa 17 bis 19 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er einen sogenannten Ziegenbart und war mit einer schwarzen Jacke, einer Jeans sowie einer dunkelblauen Wollmütze bekleidet.

Zum Alter des dritten Mannes konnte der Geschädigte keine Angaben tätigen. Dieser war jedoch korpulent, circa 1,80 Meter groß, hatte kurze, schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Jogginghose der Marke „Nike“ sowie einer schwarzen Jacke der Marke „Moncler“ bekleidet. Zusätzlich führte er eine Umhängetasche der Marke „Gucci“ mit sich.

Polizei sucht Zeugen und ältere Dame

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (05 11) 1 09 39 20 zu melden. Von besonderem Interesse ist eine ältere Dame, die nach Angaben des Geschädigten die Tat beobachten haben soll.