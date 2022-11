﻿Mutmaßlicher Cyberangriff auf Goetheschule in Hannover

Hackerangriffe auf Unternehmen wie zuletzt bei der Continental oder Enercity nehmen zu, nun ist in Hannover vermutlich auch eine Schule von Cyberkriminalität betroffen. Die Goetheschule sorgt sich um sensible Dienstpläne und Schülerdaten, die betroffene Software wird auch an anderen Schulen eingesetzt.

Hannover. Nach Unternehmen haben Hacker jetzt offenbar auch Schulen im Visier: Auf die Goetheschule in Hannover hat es vermutlich einen Cyberangriff gegeben. Mit einem Trojaner habe man einen physisch getrennten Server angegriffen, auf dem das Stundenplanprogramm Untis und die Oberstufenverwaltung Apollon liefen. Das teilte die Schule am Freitag mit. Der Server war zur Datenlieferung an den Onlinestundenplan an das Internet angeschlossen. Morgens sei der Rechner sofort vom Netz genommen worden, hieß es in einer Mitteilung an die Schulgemeinschaft. Ob sensible Daten abgeflossen sind oder nicht, ist derzeit noch unklar.