﻿Krise der Baubranche: Baugenehmigungen in Hannover in 2022 um 16 Prozent zurückgegangen

Die Krise der Baubranche macht sich auch in Hannover bemerkbar. Die Stadt hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Wohnungsbauten genehmigt als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. An ihren hohen Baustandards will die Stadt aber nicht rütteln.

Hannover. Die Krise der Bauwirtschaft macht sich auch in Hannover bemerkbar. Auf Nachfrage der CDU im Rat hat die Stadt Hannover am Donnerstag mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr deutlich weniger Wohnungsbauten genehmigt wurden, als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. „Zum Rückgang dürften vor allem Materialengpässe und hohe Kosten für Baumaterialien, Fachkräftemangel und zunehmend schlechte Finanzierungsmöglichkeiten beigetragen haben“, sagte Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD).

Baugenehmigungen um 16,3 Prozent eingebrochen

In 2022 hat die Stadt die Erlaubnis für den Bau von rund 2090 Wohnungen erteilt. In den Jahren davor – 2016 bis 2021 – lag die Zahl der Genehmigungen bei rund 2500 Wohnungen. Folglich sei die Zahl um 16,3 Prozent eingebrochen, sagt Vielhaber in der Ratsversammlung. „Gleiches trifft im übrigen auch bundesweit zu“, betont Vielhaber.

Über die Fertigstellung von Bauten in 2022 hat Vielhaber noch keine Daten. Tatsächlich seien Bauträger auch nicht verpflichtet, beendete Bauprojekte anzuzeigen. Zahlen seien also mit Vorsicht zu genießen. „Es ist aber davon auszugehen, dass diese Zahlen sich analog zu den erteilten Baugenehmigungen nach unten bewegen“, sagt der Baudezernent.

Hanova will wieder mehr in Bestand investieren

Der Baudezernent betont in diesem Zusammenhang, dass die städtische Immobiliengesellschaft Hanova in den vergangenen sieben Jahren mehr als 2000 neue Wohnungen errichtet habe. Zudem kümmere sich die Gesellschaft um sogenannte Problemimmobilien wie die Häuser am Canarisweg in Mühlenberg. „Alle laufenden Neubauvorhaben der Hanova werden zu Ende geführt“, sagt Vielhaber. Danach werde sich die Gesellschaft aber verstärkt um „notwendige Investitionen in den Bestand kümmern“. Insgesamt teile Hanova die Meinung anderer Baufirmen, dass die Krise in der Branche die „Umsetzung von Bauprojekten derzeit annähernd unmöglich machen“.

CDU-Bauexperte Patrick Hoare fragt die Stadt in der Ratsversammlung, ob es nicht sinnvoll sei, ihre hohen Baustandards herunterzuschrauben, um Bauen günstiger zu gestalten. Das lehnt die Stadt ab. Zwar erreiche man eine gewisse Kostenersparnis, wenn etwa energetische Vorschriften aufgeweicht würden, räumt Vielhaber ein, aber langfristig sei das schädlich fürs Klima. „Klimaangepasste Neubauten und notwendige energetische Sanierungen im Wohnungsbestand sind die wichtigsten Säulen, um klimagerecht zu wirtschaften“, sagt er.