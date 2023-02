﻿Kritik von CDU und ADAC: Verkehrsplan für Hannover vergisst das Umland

Weniger Autos: Bis zum Jahr 2035 will die Region Hannover den Autoanteil halbieren.

Hannover. Die Verlängerung von Stadtbahnlinien, der Bau von Querverbindungen, engere Taktung bei S-Bahnen und Regionalzügen, der Bau von neuen Radwegen und die Schaffung von verkehrsberuhigten Zonen: Die Region Hannover will bis zum Jahr 2035 den Autoverkehr halbieren, die Kosten für den ehrgeizigen Plan werden auf 750 Millionen Euro geschätzt. Aus der Politik kommt viel Zustimmung, es gibt aber auch Zweifel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zwar seien die Ziele des Verkehrsentwicklungsplans richtig, sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Regionsfraktion, Oliver Brandt. Allerdings sei der Zeitplan illusorisch und die Finanzierung unklar. „Der Verkehrsentwicklungsplan weckt bei den Menschen Erwartungen, die so nicht erfüllt werden können“, betont er. Zudem werde der ländliche Raum vergessen. Nötig sei, „positive Anreize zu schaffen und die Menschen mitzunehmen“. Das gelinge nur, wenn der der Schienen- und Busverkehr so gestaltet werde, dass Zeit und Aufwand in einem angemessenen Verhältnis stünden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SPD: Finanzierung ist nicht einfach

Auch der SPD sei klar, dass die Finanzierung des Verkehrsentwicklungsplans nicht einfach werde, sagt der Verkehrsexperte der Fraktion, Frank Straßburger. Allerdings sei die Verkehrswende eine Aufgabe, bei der Ausdauer gefragt sei. Es sei gut, dass die Verwaltung jetzt „präzise und progressive Pläne“ vorgelegt habe. Als Beispiel nannte er die Pläne für eine Stadtbahn-Ringlinie.

Der Verkehrsentwicklungsplan habe die „Leitplanken für eine nachhaltige Mobilität gesetzt, für die Umsetzung müssen wir jetzt unsere begrenzten Haushaltsmittel zielgerichtet und priorisiert einsetzen“, meint der Verkehrsexperte der Grünen-Regionsfraktion, Christian Fleer. Dabei gehe es nicht nur um umweltverträglichen Verkehr sondern auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen.

VCD: S-Bahn-Strecke bis Steinhude

Auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) begrüßt die Vorschläge, hat aber auch Kritik: „Wir sehen nicht die Sinnhaftigkeit einer Stadtbahnstrecke durch die Sallstraße in Hannover“, sagt Vorstandsmitglied Olaf Bergmeier. Und statt einer Verlängerung der S-Bahn nach Gehrden schlägt der VCD eine Verbindung zwischen Wunstorf und Steinhude vor, die Gleise seien bereits vorhanden, sagt Bergmeier. „Steinhude ist als Ausflugsziel von überragender Bedeutung“, erläutert er. Außerdem befürwortet der VCD einen Anschluss der Wasserstadt über eine S-Bahn-Strecke zwischen Hannover-Ahlem und Linden.

Der ADAC geht davon aus, „dass das Auto auch in Zukunft die zentrale Rolle im Mobilitätsalltag der Regionsbewohner spielt“, sagt Sprecherin Alexandra Kruse. Leider habe das Verkehrskonzept das Thema der alternativen Antriebe weitestgehend außen vor gelassen. Außerdem stiegen die Menschen nur dann auf andere Verkehrsmittel um, wenn diese attraktiver seien, betont Kruse. Das Konzept dürfe „nicht auf Kosten eines einzelnen Verkehrsmittels durchgesetzt werden, die Wahl muss bleiben“. Auch die Erreichbarkeit müsse erhalten bleiben, das gelte auch für die ländlichen Gebiete in der Region.