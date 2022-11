﻿Schlägerei am Kröpcke: Ballonverkäufer sorgen für Großeinsatz der Polizei

Mit einem Großeinsatz hat die Polizei in Hannover am Mittwoch eine wüste Schlägerei am Kröpcke beendet. Dort waren vier mobile Händler in Streit geraten – Hintergrund sind Revierstreitigkeiten unter Ballonverkäufern.

Großeinsatz der Polizei in Hannover: Wüste Schlägerei unter mobilen Händlern am Kröpcke.

Hannover. Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt von Hannover: Am Mittwoch haben sich mehrere Männer am Kröpcke eine wüste Schlägerei geliefert. Gegen 16.50 Uhr gerieten vier mobile Händler aneinander – zwei Ballonverkäufer aus Hannover und Magdeburg (beide 59 Jahre alt) machten zwei Konkurrenten (18 und 40) aus Hannover das Verkaufsrevier streitig. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen und mobilen Einheiten vor Ort, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Angefangen hatte alles, als die beiden 59-Jährigen auftauchten, um im Bereich des Kröpcke Luftballons zu verkaufen. Das ließen sich die beiden Hannoveraner – es handelt sich um Vater und Sohn – nicht gefallen.

Opfer am Boden getreten

„Die Parteien gerieten heftig in Streit“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Zeugen berichteten der Polizei später, dass vor allem die beiden 59-Jährigen ziemlich aggressiv aufgetreten seien. Die Männer seien auf Vater und Sohn losgegangen. Es folgte eine wüste Schlägerei. Die Hannoveraner gingen zu Boden – dort traten die Angreifer auf die Opfer ein.

Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen am Kröpcke. Vier Minuten nach dem ersten Notruf seien die ersten Polizisten am Einsatzort gewesen, so Schmieder.

Polizei schickt „Interventionskommandos“

Sechs Streifenwagenbesatzungen und mehrere sogenannte „Interventionskommandos“ der Verfügungseinheit der Polizeidirektion Hannover versuchten, die Lage zu deeskalieren und die Streithähne zu trennen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den verletzten Vater und seinen Sohn. Sie trugen laut Schmieder leichte Blessuren davon.

Gegen die beiden 59-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Duo durfte nach Klärung der Geschehnisse wieder gehen – die beiden Iraker haben jeweils einen festen Wohnsitz. Sie erhielten einen Platzverweis.

Erneute Gewalttat

Der Vorfall ist binnen weniger Tage die zweite schwere Gewalttat in diesem Bereich der Fußgängerzone. Erst am Sonnabend hatten vier Unbekannte einen 33-Jährigen malträtiert und den Mann bis zur Bewusstlosigkeit getreten. Trotz einer Öffentlichkeitsfahndung konnte das Quartett bis Donnerstag nicht gefasst werden, so Schmieder auf Anfrage dieser Zeitung.

Von Britta Mahrholz