Am Kröpcke öffnet neuer Pop-up-Store für Tickets

Hannover. Herbert Grönemeyer, Scorpions und Pink: Große Stars sind zu Gast in Hannover im nächsten Jahr. Für die Eintrittskarten zu den Konzerten können Sie nun auch den neuen Ticket-Pop-up-Store von HAZ und Neue Presse nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Direkt am Kröpcke im HTP-Shop (Georgstraße 35) können Sie Karten für Shows im Theater am Aegi, NDR-Radiophilharmonie, Pavillon, Theater am Küchengarten und vielen weiteren Spielstätten mehr erwerben. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 15 Uhr. Auch Eintrittskarten für den nächsten Stadionbesuch bei Hannover 96 oder dem großen Stadionsingen am 15. Dezember lassen sich dort kaufen. Wichtig für Weihnachten: Es gibt Gutscheine.