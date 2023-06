﻿Welfenherrscher und Hofnarr: Hannover bekommt zwei neue Skulpturen

Hannover. Einem versierten Kollegen versagt er die Anerkennung nicht: „Das ist handwerklich schon gut gemacht“, sagt der Maler und Bildhauer Frank Schult respektvoll. Der 75-jährige blickt in der Kröpcke-Passage auf die Marmorbüste von Georg V., die der französische Künstler Jean-Baptiste Claude Eugène Guillaume 1891 in Paris geschaffen hat.

Gleich zwei Skulpturen von Königen sind jetzt in der Kröpcke-Passage aufgestellt worden: Neben der Marmorbüste von Hannovers letzten Monarchen ist Frank Schults Bronzeplastik „Eitelkeit“ zu sehen: Ein tumbes Tier, das eine Krone auf dem Kopf trägt und selbstverliebt in einen Spiegel blickt. „So ein Hofnarr macht sich gut in unseren Zeiten“, sagt Schult.

Karikatur eines Königs: Frank Schults Skulptur „Eitelkeit“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die beiden Werke bilden einen reizvollen Gegensatz“, sagt Heinrich Prinz von Hannover. Dem Welfenspross gehört die rund 300 Kilogramm schwere Büste seines Ururgroßvaters, die früher im Celler Schloss und auch schon in Paris ausgestellt war. „Frank Schult und ich sind seit einiger Zeit befreundet – wir hatten gemeinsam die Idee, beide Skulpturen nebeneinander aufzustellen“, sagt der 62-Jährige.

Jeder Zoll ein König: Die Büste von Georg V. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Büste als Kampfansage“

Enthüllt wurden die Werke, die mindestens sechs Monate lang hier zu sehen sein sollen, von einer gemeinsamen Bekannten: Siegrid Cassens, die Frau des verstorbenen früheren Wissenschaftsministers Johann-Tönjes Cassens, zog vor zahlreichen illustren Gästen feierlich die Glitzerfolie von den Skulpturen.

Vor der „Eitelkeit“: Heinrich von Hannover (links), Siegrid Cassens und Frank Schult. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Georg V. hatte nach dem verlorenen Krieg Hannovers gegen Preußen 1866 ins Exil nach Österreich gehen müssen. Die Büste hatte sein Sohn, der ehemalige Kronprinz, in Auftrag gegeben. Das kostbare Kunstwerk hat eine verborgene Botschaft: Der blinde König ist in Militäruniform abgebildet, auf seiner Schulter liegen der königliche Hermelinmantel und die Kette des britischen Hosenband-Ordens mit St. Georg als Drachentöter. Den Sockel ziert das hannoversche Staatswappen.

Mit der Büste seines Ururgroßvaters: Heinrich von Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Büste ist eine Kampfansage“, sagt Heinrich von Hannover. „Sie diente dem Protest gegen die preußische Annexion des Königreichs und forderte die Wiederherstellung der hannoverschen Monarchie.“ Frank Schults „Eitelkeit“ wirkt daneben wie ein feiner, spöttischer Kommentar auf allzu ausgeprägte Machtgelüste.

