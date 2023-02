﻿Können Streetworker die Jugendgewalt am Kronsberg bändigen?

Garbsen/Hannover. Im Juli 2013 zündeten Unbekannte die Willehadi-Kirche in Garbsen an. Das Feuer, bei dem ein Millionenschaden entstand, war der traurige Höhepunkt einer Serie von Brandstiftungen im Problemviertel Auf der Horst. Für die Stadt Garbsen war der Kirchenbrand zugleich ein Wendepunkt. Sie nahm ihn zum Anlass, mit Streetworkern in die Jugendprävention einzusteigen. Das Projekt X war geboren. Denn die Jugendpfleger der Stadt mussten sich eingestehen, dass sie die auffälligen jungen Menschen außerhalb des Freizeitheimes nicht mehr erreichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter den Jugendlichen im Viertel gibt es eine Grundhaltung – damals wie heute, berichtet Katharina Nickel von Projekt X: „Alles, was für sie nur nach Behörde oder Polizei riecht, ist ein No-Go.“ Die Straßensozialarbeiter vom Projekt X haben einen unbelasteten Zugang, auch wenn sich das Team „eng mit der Polizei austauscht“, so Nickel. Könnte die intensive Sozialarbeit auch eine Lösung für die Gewaltexzesse an Hannovers Kronsberg sein?

Jugendlichen soziale Kompetenzen vermitteln

Dienstags bis sonnabends sind die Streetworker bis kurz vor Mitternacht Auf der Horst unterwegs. Mehr als 200 Tage im Jahr. Sie suchen die fast ausschließlich männlichen Jugendlichen an ihren Treffpunkten auf, reden, helfen, hören zu. Sie gehen auch direkt in die Familien und bieten Präventionsangebote in den Schulen. „Wir wollen diesen jungen Menschen soziale Kompetenzen vermitteln“, sagt Sozialarbeiter Giovanni Carnesecca.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Mitternachtssport und Fußballtraining gehört zum Programm. Für Feysi Esef steht fest: „Sport und Bewegung sind immer Teil der Lösung. Es ist die Langeweile, warum sie über die Strenge schlagen. Die wird ihnen zu Hause vorgelebt.“ Hinzu kommen Gruppendynamik, räumliche Enge, strenge Verbote in Elternhäusern und das Gefühl, abgehängt zu sein. Der Streetworker gehört seit Beginn zum Projekt X. Sein Vorteil: Er kennt den Stadtteil seit seiner Kindheit. Esef ist hier aufgewachsen, hat wie viele hier im Viertel arabische Wurzeln.

Mit ihrer knallroten Ape ist das Team von Projekt X im Stadtteil Auf der Horst gut zu erkennen. Dennis Rajchert und sein Kollege Feysi Esef sind gemeinsam als Streetworker im Einsatz. © Quelle: Nancy Heusel

Die intensive Sozialarbeit hat wieder Ruhe in den Brennpunkt gebracht. Auch wenn die Ausschreitungen, die in der Silvesternacht passierten, sie überrascht hätten. Das Projekt hat unzählige Jugendliche von der Horst von der schiefen Bahn geholt oder sie vor einem Abgleiten ins kriminelle Milieu bewahrt. Eine Erfolgsgeschichte in einem Viertel, in dem sonst oft verloren wird.

Streetworker: „Das ist ein Hilferuf der Kids“

Katharina Nickel ist daher überzeugt: „Auch am Kronsberg in Hannover kann ein solches Projekt viel Druck vom Kessel nehmen. Die Stadt sollte nicht zu lange warten, Streetwork zu installieren.“ Feysi Esef ist sprachlos, dass es das dort bisher nicht gibt. „Wenn die Jugendlichen dort schon lange Randale machen, darf die Stadt Hannover nicht wegschauen. Das ist ein Hilferuf der Kids.“ Aber er warnt davor, Sozialarbeiter ohne Netzwerk zu installieren. „Das bringt gar nichts. Ein stabiles Netzwerk, dazu können Vereine, Kirchen, Moscheen und die Jugendhilfe gehören, sind unerlässlich.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was braucht es noch, um die jugendliche Gewalt zu bändigen? „Nur ein Jugendzentrum reicht nicht“, so Esef. Es brauche Angebote, die zum Alltag der Jugendlichen passen – also auch Aktionen am Abend und an den Wochenenden. Noch etwas sei wichtig, so der Streetworker: „Die Kids brauchen jemanden, der das Viertel kennt, dort aufgewachsen ist, vielleicht früher selbst Mist gebaut hat. Der ihnen nun erklärt, was gut und schlecht ist.“ Dass zum SPD-Kompetenzteam, das Lösungen und Strategien entwickeln soll, auch Ex-Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf gehört, lässt ihn schmunzeln. „Jemand mit einer ähnlichen Geschichte wie die Jugendlichen wäre sicher hilfreicher.“