﻿Das perlt! Darum weiß der „World of Kitchen“-Chef alles über Champagner

Kein anderes Getränk steht mehr für Luxus: Champagner. Carl-Werner Möller-Hof zum Berge (65) hat dem edlen Getränk in seinem Museum „World of Kitchen“ eine Nische gewidmet. Und verrät, wie oft er eine Flasche köpft.

Hannover. Entweder richtig, oder gar nicht. Sekt, Prosecco, Frizzante? Da winkt Carl-Werner Möller-Hof zum Berge (65) ab. „Dann lieber ein Glas Wasser.“ Denn der Direktor des Museums „World of Kitchen“ in der List macht keine halben Sachen. „Ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke nur Champagner.“ Und zwar in einem festen Rhythmus.