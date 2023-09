2020 lehnte die Stadt die Idee, am Bahnhof Misburg-Anderten eine Radservice-Station zu errichten ab. Nun wird sie neu diskutiert. Die Bedingung: Es muss sich ein ehrenamtlicher Kümmerer finden.

Misburg/Anderten. Kümmerer gesucht: Im Jahr 2020 beantragte der Stadtbezirksrat von Misburg-Anderten die Errichtung einer Radservicestation mit Luftpumpe, Kleinwerkzeug und einer E-Bikes-Ladestation am Bahnhof im Bezirk. Damals wurde der Antrag von der Stadt abgelehnt. Die Begründung: Es sei bereits eine Bike-and-Ride-Station mit Radservice-Möglichkeiten am Bahnhof in Planung. Allerdings fehlten der Stadt bis dato die notwendigen Flächen.