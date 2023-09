﻿Warum der Hannoveraner Michael Nonn sein Jetset- gegen ein Künstlerleben tauschte

Hannover. In seinem Atelier stapeln sich die Bilder, groß- und kleinformatige, teils gerahmt, manche hängen an Wänden, andere liegen in Schränken. Dazwischen stehen Skulpturen aus Holz, geschnitzte Gesichter anderer Kulturen, Zeugnisse von fernen Reisen. In Vitrinen liegen alte Kruzifixe, daneben Affenschädel – Anschauungsmaterial. Pinsel stehen auf großen Tischen, Farbdosen ebenfalls. Das Licht in den hinteren Lagerräumen ist schummrig. Wer in die Räume des Künstlers Michael Nonn kommt, hat viel zu schauen.

Derweil sitzt „der Malherr“, wie er sich augenzwinkernd nennt, im größten Raum und malt. Eine Pop-Art-Collage, mit US-Flagge und schießender Heldin – ein Stück vom amerikanischen Traum. Gerade hat der Künstler an die Stadt Langenhagen drei großformatige Bilder verkauft, sie hängen jetzt im Rathaus. Nonn empfindet das als besondere Auszeichnung, in Langenhagen hat er auch seine ersten Lebensjahre verbracht.

Kunst hat viele Gesichter: Zwischen Nonns Bilder stehen im Atelier auch viele Skulpturen, die er einst von seinen Forschungsreisen als Geowissenschaftler mitgebracht hat. © Quelle: Maike Jacobs

„Ich bin ein Bewahrer“, sagt Nonn über sich selbst. Ein Mensch, der seine Welt in seinen Bildern festhält, Gefühle sichtbar macht und Gedanken deutet. Aber nicht nur in der Kunst versteht er diesen Satz für sich, auch im Leben. Dabei die Ironie: Er, der eigentlich keine Veränderungen mag, blickt auf ein Leben voller Veränderungen zurück. Auf ein Leben mit großen Auf- und Abs.

Seine familiären Wurzeln sind kosmopolitisch: Russland, Baltikum, Polen, Österreich, Spanien, Südamerika, Deutschland – ein schöner Mix. Schon als Kind hat Nonn gemalt. „Ich habe jeden Wettbewerb gewonnen“, sagt der Hannoveraner und lächelt. Als Kind fällt seine Intelligenz auf, er wird früh eingeschult, zieht die Schule durch, hat viele Interessen.

Jetset-Leben als Manager

Beim Vorläufer der Recken spielt er Handball, er begeistert sich für Physik, in Deutsch für die Romantik, in Erdkunde wandelt er gedanklich auf Humboldts Spuren. Seine einzig schlechte Zensur hat er ausgerechnet in Kunst. Seine Lehrerin habe ihn nicht verstanden, sagt er und erzählt von einem überfahrenen Tier, das er in ein Bild eingearbeitet hatte.

Besondere Farbwahl: Viele Bilder leben von einer ungewöhnlichen Strahlkraft. © Quelle: Maike Jacobs

Da sein Vater früh stirbt, muss sich Nonn sein Studium selbst finanzieren. „Damit war die Idee, Kunst in Italien zu studieren, vom Tisch“, sagt Nonn. Er wird Geowissenschaftler. Im Rahmen des Studiums reist er durch die Welt, lernt Südamerika, Afrika, Europa kennen. Von Kufstein wandert er bis Brixton zu Fuß. Mit 21 Jahren hat er sein Studium abgeschlossen, aber er findet sich zu jung für die Arbeitswelt. „Da habe ich noch Wirtschaftswissenschaften drangehängt.“

„Ich bin ein Bewahrer“: In Michael Nonns Atelier stapeln sich Bilder aus ganz verschiedenen Schaffensperioden. Gern nimmt er auch Motive aus der Natur auf. © Quelle: Rainer Dröse

Schnell bekommt der studierte Weltreisende Jobangebote. „Drei Bewerbungsschreiben, drei Einladungen“, sagt Nonn und grinst. Er wird Manager in der Mikroelektronik, lebt in München. Und auch wenn ihm „Schlipsträger eigentlich suspekt“ sind, ist er in dieser Businesswelt erfolgreich. „Ich habe die Flachdisplaytechnologie auf dem deutschen Markt eingeführt, bin von Finnland bis Silicon Valley gereist.“ Er führt ein Jetsetleben – Skifahren in den Rocky Mountains und Mountainbiken auf den Vulkanen Hawaiis inklusive.

Verschiedene Perspektiven:1994 schmeißt Nonn seinen erfolgreichen Managerjob hin, um sich ganz der Kunst zu widmen. © Quelle: Rainer Dröse

Nebenbei malt er. Er hat in den 1990er-Jahren Luxusatelier und Wohnung auf 350 Quadratmeter im bayerischen Schloss Weyhern, feiert mit der Münchener Schickeria und verkauft seine Bilder so erfolgreich, dass er 1994 seinen Managerjob hinschmeißt, um ganz Künstler zu werden.

Sport und Kunst helfen in der persönlichen Krise

Familiäre Gründe lassen ihn nach Hannover zurückkommen. Er bezieht ein Atelier in Badenstadt, organisiert Kulturveranstaltungen und Partys, bei denen die Besucher seine Bilder sehen und kaufen. Er verliebt sich, heiratet, das Paar hat ein Kind. Da seine Frau in Aachen arbeitet, zieht er dahin. Doch die Ehe zerbricht, die Scheidung kostet ihn fast sein ganzes Geld und seine Bilder.

Wohnzimmeratmosphäre im Atelier: Hier empfängt er Interessenten. © Quelle: Rainer Dröse

„Zurück in Hannover habe ich zunächst in einem Miniraum in Ledeburg gewohnt, ohne Heizung und fast ohne Möbel. Da ich keine Dusche hatte, bin ich exzessiv im Stöckener Bad schwimmen gegangen, täglich zwei bis drei Kilometer.“ Der Sport und die Malerei hätten ihn in dieser Krise gerettet. Schließlich findet er in Döhren eine Wohnung, bis heute lebt er dort. Sein aktuelles Atelier ist in Langenhagen – noch. Das Gebäude ist sanierungsbedürftig, Nonn sucht dringend neue Räume. „Am liebsten in der Nähe meiner Wohnung“, sagt Nonn, der wieder fest liiert ist.

Täglich malt er, oft mehrere Bilder parallel. „Meine Technik baut sich auf viele Farbschichten auf, da müssen Trockenzeiten eingehalten werden.“ Ideen hat er noch genug: „Um alles zu malen, was ich jetzt im Kopf habe, muss ich mindestens doppelt so alt werden“, sagt er schmunzelnd. Und so malt er weiter – zu ganz unterschiedlichen Themen und in verschiedenen Stilen. Allen gemein ist aber eine besondere Farbkraft und Weite, denn Begrenzung gibt es bei ihm nicht – weder in der Kunst, noch in den Gedanken, noch im Leben.

