﻿Vier Künstlerinnen aus Hannover geben Workshops in ihrem Kiez

Hannover. Vier erfolgreiche Frauen machen für einen Tag gemeinsame Sache – die Künstlerinnen Sandra Paradiek (52), Mara Hoffmann (30), Sina Schröder und Lisa Hermann (31) bitten am 16. September zum „Woho“ in ihre Ateliers in Linden-Süd. „Woho“ steht für Workshop-Hopping und ermöglicht Leuten, vier unterschiedliche, einstündige Minikurse zu belegen.

„Uns verbindet Kreativität und die Liebe zu unserem Tun“, erläutert Paradiek, die vielen als Miss Patty mit Atelier an der Deisterstraße ein Begriff ist. Ihr Steckenpferd ist die Kalligrafie, und sie liebt eigentlich alles, was sich mit Pinsel, Farbe und Stift so kreieren lässt. Für den Workshop-Tag will sie das Handlettering näherbringen. „Schön schreiben ist wie Yoga“, pflegt die Designerin zu sagen. Und: „Es zu lernen, ist keine Frage des Alters.“

Schönschrift: Sandra Paradiek ist eine Meisterin ihres Handwerks. © Quelle: Nancy Heusel

Vier Gewerke, ein gemeinsamer Workshop-Tag

Mara Hoffmann betreibt nur einen Steinwurf entfernt an der Charlottenstraße ihren Laden „Maralistisch“. Dort fertigt sie Schmuck an – Ohrringe, Ketten, Ringe, Armreifen zum Beispiel. „Minimalismus ist mein Schlagwort“, sagt sie über sich selbst. Kein Schnickschnack, kein Chichi, die Anfertigungen sind aufs Nötigste reduziert. Und wie man Anhänger herstellt, zeigt sie Besucherinnen und Besuchern.

Gleiches gilt für Sina Schröder. Sie töpfert so ziemlich alles, was sich aus Keramik herstellen lässt, im gleichen Carré, an der Charlottenstraße. In ihrem Shop „Rendzina“ finden sich Tassen, Seifenschalen, Vasen, Kerzenständer und sogar Zitruspressen. Wie auch Laien die in Form bekommen, erläutert sie nicht nur in ihren Kursen, sondern eben auch im Schnelldurchgang am Tag des Workshops.

Seit drei Jahren ist Lisa Hermann mit ihren Pflanzenfarben selbstständig, seit zwei Jahren ist sie beruflich im „Konglomerat 57“ beheimatet. Dort stellt die 31-Jährige zum Beispiel vegane Aquarellfarben her, außerdem Pflanzentinte, mit der sie auch Klamotten färbt. Ähnlich wie Sandra Paradiek ist es ihr ein Anliegen, „den Stadtteil zu beleben und mehr Menschen an die Deisterstraße zu holen“. Darüber hinaus bietet der Tag den vier Unternehmerinnen gute Gelegenheit, sich untereinander auch besser kennenzulernen. „Dafür ist sonst wenig Zeit, da jede von uns ihr eigenes Ding macht. Schön, dass wir nun etwas zusammen auf die Beine stellen.“

Das „Workshop-Hopping“ läuft am 16. September von 10 bis 18.30 Uhr. Kosten: 80 Euro, Anmeldung unter www.rendzina-kurswerke.de.

