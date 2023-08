﻿Künstliche Intelligenz: Stadt Hannover soll Vorreiterrolle übernehmen

Hannover

Unfall auf der B6 bei Herrenhausen: Mercedes fährt gegen Baum, vier Kinder teils schwer verletzt

An der Zufahrt Bremer Damm auf die B6 bei Hannover-Herrenhausen ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein voll besetztes Auto prallte gegen einen Baum. Dabei wurden drei Kinder verletzt, ein Siebenjähriger schwebt in Lebensgefahr.