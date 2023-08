﻿Brandbrief an die Stadtspitze: Hannovers Sportvereine warnen vor Kürzungen

Hannover. Hannovers Sportstätten sind in die Jahre gekommen: Heizungen müssen erneuert werden, Duschen sind kaputt, Vereinsheime marode, Flutlichtanlagen veraltet. Und manchmal ist es, wie im Fall der Vahrenheider Kickers, nur ein Zaun rund um den Sportplatz, der dringend erneuert werden muss, um die Sportstätte vor Vandalismus zu schützen. Solche Investitionen können Vereine meist nicht aus eigener Kraft stemmen, sie sind auf Fördermittel der Stadt Hannover angewiesen – aber genau hier drohen jetzt aufgrund der desolaten Haushaltslage Kürzungen.

Zaun kaputt: Sascha Schneider, Vorsitzender der Kickers Vahrenheide, hat immer wieder mit Vandalismus auf der Sportanlage zu kämpfen. Doch es fehlt das Geld für einen soliden Zaun. © Quelle: Villegas









Denn die Kommunalaufsicht, eine Behörde des niedersächsischen Innenministeriums, hat die Stadt ermahnt, ihre Ausgaben für Sport- und Kulturförderung kritisch zu überprüfen. Bei Hannovers Sportvereine schrillen nun die Alarmglocken.

Stadtsportbund: Eher mehr Geld nötig

Der Stadtsportbund (SSB), Dachorganisation für Hannovers Vereine, appelliert in einem Brief an die Rathausführung, von Kürzungen abzusehen. Man benötige eher mehr Geld, denn schon jetzt seien die Mittel „nicht auskömmlich“, heißt es in dem Brief, der dieser Zeitung vorliegt. In den kommenden zehn Jahren sei ein zweistelliger Millionenbetrag nötig, um die Vereine bei der Sanierung ihrer Sportstätten zu unterstützen. Werde die Sporthilfe gekürzt, müsse der Sportbetrieb in Hannover eingeschränkt werden.

Neue Pläne: Arne Borstelmann, Chef des MTV Groß Buchholz, will die Leuchtstoffröhren in der Tennishallen austauschen, weil die derzeitigen marode sind. Dazu braucht er Fördermittel. © Quelle: Irving Villegas

Insbesondere kleine Vereine haben kaum Rücklagen und setzen auf Fördermittel aus der Stadtkasse. Die Vahrenheider Kicker zum Beispiel haben 180 Mitglieder, darunter etliche Kinder und Jugendliche. Der Verein betreibt eine Sportstätte in einem Viertel, in dem viele Menschen mit geringem Einkommen und aus unterschiedlichen Nationen leben. „Wir holen die Kids von der Straße“, sagt Vereinschef Sascha Schneider. Man kooperiere mit dem Afrikanischen Sportverein (ASV) und bilde zusammen eine Spielgemeinschaft.

Veraltet: Das Stadion des SV Arminia in der Südstadt ist in die Jahre gekommen, wird aber noch genutzt. Vereinschef Frank Willig schätzt, dass eine sechsstellige Summe nötig ist, um das Stadion zu modernisieren. © Quelle: Christian Behrens

Vandalismusschutz: Zaun der Vahrenheider Kicker müsste erneuert werden

„In unsere Sportanlage sind seit Jahrzehnten keine größeren Summen mehr geflossen“, sagt Schneider. Die Heizung im Vereinsheim sei kaputt, die Flutlichtanlage müsse erneuert werden – und dann sei da die Sache mit dem Zaun. „Leider haben wir immer wieder Schäden durch Vandalismus, weil es ein Leichtes, ist, den kleinen Zaun rund um unseren Platz zu überwinden“, berichtet Schneider. Mit der Stadt sei man grundsätzlich in guten Gesprächen über nötige Investitionen. Dennoch blicke er nun mit Sorge in die Zukunft.

Frank Willig, Vorsitzender des SV Arminia, teilt die Sorge. Der Südstädter Verein betreibt das Rudolf-Kalweit-Stadion. Die mehr als 100 Jahre alte Arena tut ihren Dienst, könnte aber modernisiert werden. „Dazu wäre eine sechsstellige Summe nötig“, sagt Willig. Man behelfe sich mit Ausbesserungen auf eigene Kosten. Viel wichtiger sei es, die Duschen zu erneuern. Auch die Heizung sei in die Jahre gekommen. „Für solche Investitionen sind wir auf Fördermittel angewiesen“, betont Willig.

Marode Duschen: SV-Arminia-Vorstandsmitglied Claas Kähler zeigt, wo die Sanitärräume erneuert werden müssen. © Quelle: Christian Behrens

Ratspolitik hofft auf Hilfe von Unternehmen

Der Sportplatz des MTV Groß Buchholz sieht auf den ersten Blick so aus, als seien dort keine Investitionen nötig. „Wir haben vor vielen Jahren eine neue Tennishalle gebaut“, sagt Vereinsvorstand Arne Borstelmann. Die Kredite zahle man jedoch immer noch ab. Sind die Schulden beglichen, wolle man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Vereinsheims montieren. „Dazu brauchen wir aber städtische Fördermittel“, stellt Borstelmann klar.

Ratspolitiker hoffen jetzt, dass Geld für Sportvereine auch aus anderen Quellen fließt. „Ich würde mich freuen, wenn wir mehr Sponsoren finden, um Vereinsstätten zu sanieren und auf einen modernen Stand zu bringen“, sagt SPD-Sportpolitiker Andreas Pieper.

