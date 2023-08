Hannover

Aus „Fiasko“ wird nach 33 Jahren „Tigris“: Am 1. September ist Neueröffnung des Lokals an der Wilhelm-Bluhm-Straße in Linden-Nord. Der neue Inhaber Jasim Spitzenberger hat aber eine Überraschung für nostalgische Fans der Kult-Kneipe.

