﻿Kultstar Mickie Krause tritt auf dem Raschplatz auf

Klar so weit?

Neue Podcast-Folge: Warum fällt eigentlich an den Schulen so viel Unterricht aus?

Immer wieder muss Saskia Döhner in der HAZ vermelden, dass die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen dieser Tage besonders schlecht ist. In der neuen Episode von „Klar so weit?“ erklärt sie die Hintergründe – und zeigt mögliche Lösungen auf. Fertigmachen für eine knappe halbe Schul-Stunde.