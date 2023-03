﻿Die Anti-Elbphilharmonie: Kulturdreieck startet Ende März

Mit dem Aufbau einer mobilen Konzertsaalblase in der Prinzenstraße startet das Kulturdreieck in Hannovers Innenstadt. Was genau ist das – und wohin soll es führen?

Hannover. Ein wichtiges kulturpolitisches Projekt der Stadt nimmt Fahrt auf: In den kommenden Wochen und Monaten soll besser erkennbar werden, wie das Areal zwischen zwischen Opernplatz, Sophien- und Prinzenstraße sich zum von der Verwaltung angedachten Kulturdreieck entwickeln könnte.

Dieses Ziel ist ein zentraler Punkt im sogenannten „Zukunftsplan“, in dem die Stadt einige ihrer kulturpolitischen Pläne beschreibt. Die Idee dazu kommt ursprünglich schon aus der hannoverschen Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025.

Vernetzung statt Neubau

Ein Prinzip dieser Bewerbung war der Verzicht auf prestigeträchtige Neubauten, die sonst fest zum Konzept solcher Bewerbungen gehört. Seitdem der Architekt Frank O. Gehry in den Neunzigerjahren mit seinem spektakulären Guggenheim-Museum einen Gebäude gewordenen Besuchermagnet im spanischen Bilbao geschaffen hat, gilt die Errichtung von aufwendigen Kulturbauten als Königsweg, wenn es darum geht, Orte gezielt aufzuwerten.

In Hannover aber hat man aus der Not, dass ein solches Projekt hier kurzfristig nicht durchsetzbar gewesen wäre, eine Tugend gemacht, und versucht, einen Gegenentwurf zu diesem Bilbao-Effekt zu schaffen. Das Kulturdreieck ist demnach eine Art Anti-Elbphilharmonie: Statt eine spektakuläre neue Hülle zu schaffen, die dem gewohnten Inhalt neuen Glanz verleiht, soll durch kluge Vernetzung und Akzentuierung etwas Neues aus den bestehenden Institutionen und Gebäuden heraustreten.

Die Straßen und Plätze, die Oper, Schauspielhaus und Kunstverein jetzt noch trennen, sollen im Kulturdreieck ein Möglichkeitsraum werden, in dem Publikum und Kunst auf bislang ungewohnte Weise aufeinander treffen.

Eine 23 Meter lange Blase

Eine Art Startsignal für diese Entwicklung ist der Aufbau eines mobilen Veranstaltungsraums mitten auf der Prinzenstraße am 28. März. Die Idee für einen solchen temporären und flexiblen Kunstort ist genau wie der Plan zum Kulturdreieck während der Bewerbung zur Kulturhauptstadt entstanden. Ursprünglich sollte das Projekt schon im vergangenen Herbst starten, doch das Genehmigungsverfahren hatte sich verzögert.

Ungewöhnliches Treffpunkt: Die Kulturblase bei einem früheren Einsatz in Berlin. © Quelle: Raumlabor Berlin

Der Instantsaal, den die Stadtverwaltung als „Städtoskoop“ ankündigt, ähnelt einer riesigen Kunststoffblase: Aus einem umgebauten Bauwagen heraus entfaltet sich eine pneumatische Raumhülle aus einer halbtransparenten Folie. Aufgeblasen ist die temporäre Halle, die von der Architektengruppe Raumlabor Berlin entwickelt worden ist, rund 23 Meter lang und zwölf Meter breit. Sie fasst etwa 100 Besucherinnen und Besucher.

Schauspiel bekommt ein neues Foyer

Für eine Woche ist die Durchfahrt durch die Prinzenstraße für Autos ist nicht möglich, wenn das „Städtoskoop“ dort aufgebaut ist. In dieser Zeit sind im Inneren bei freiem Eintritt Konzerte, eine Theateraufführung, Vorträge, ein Zirkus-Workshop und eine „Silent Disco“ geplant. Die Konzertblase zieht danach bis zum 5. Mai weiter durch die Stadt – als Stationen sind der Vahrenwalder Park, der Sahlkamp-Markt, der Fiedelerplatz, der Platz der Begegnung, der Köbelinger Markt und die Freifläche am Ökowohngebiet „zero:e“ in Wettbergen geplant.

Begleitet wird das „Städtoskoop“ von einer offenen Workshop-Reihe, in der Ideen für das Kulturdreieck entworfen und gesammelt werden sollen. Der erste Termin ist am 13. März in der Börse, am 17. April gibt es eine zweite Runde im Schauspielhaus. Anmeldungen dazu sind möglich per Mail (Hannah.Jacob@hannover-stadt.de) oder unter Telefon (05 11) 16 83 49 47.

Im Mai wagt dann das Schauspiel als erste der beteiligten Institutionen den Schritt auf die Straße und eröffnet sein neu gestaltetes, offenes Foyer. Ob es wirklich gelingt, mit vielen solcher kleinen Schritte entscheidend nach vorn zu kommen, bleibt weiter offen. Aber das Versuchsfeld ist eröffnet.