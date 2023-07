﻿Mehr Augenmaß beim Kampf gegen den Klimawandel? So diskutieren HAZ-Leserinnen und -Leser über das Thema

Landgericht Hannover

Hat er Kerstin G. umgebracht – und wenn ja, warum? Seit Mai steht Robert E. wegen Mordes in Hannover vor Gericht – und schweigt zu den Vorwürfen. An einem weiteren Prozesstag zum Mord am Burgwedeler Würmsee gab ein Gutachter nun Einblick in das Leben des Angeklagten. Dieser soll bereits vor mehr als 20 Jahren eine Frau mit einem Messer angegriffen haben.