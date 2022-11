﻿Kundgebung in Hannover mit 400 Demonstrantinnen gegen Gewalt an Frauen

Am Freitag war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen: Auf dem Weißekreuzplatz in Hannovers Oststadt haben 400 Menschen für den Feminismus demonstriert.

Hannover. Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben rund 400 Demonstrantinnen und Demonstranten ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Am Freitagabend rief das Bündnis „Riot (Unruhen, d. Red.) statt Rosen“ auf dem Weißekreuzplatz (Oststadt) zum Kampf für mehr Frauenrechte auf.

„Wir sind hier, um Solidarität mit Frauen zu schaffen“, sagt die Veranstalterin. Die junge Frau will ihren Namen nicht nennen. „Riot statt Rosen“ sei aus mehreren feministischen Bündnissen entstanden. Wie ihre Mitstreiterinnen ist sie der Meinung, dass auch in Deutschland zu wenig von politischer Seite gegen Gewalt an Frauen getan werde. So fehle es an Frauenhäusern und Anlaufstellen für weibliche Gewaltopfer.

Jede vierte Frau macht eine Gewalterfahrung

Jeden dritten Tag werde eine Frau in Deutschland von ihrem Partner getötet. An jedem Tag gebe es einen Tötungsversuch an einer Frau. „Jede vierte Frau in Deutschland mache eine Gewalterfahrung“, sagt die Veranstalterin. Eine Rednerin wies auf die weltweite Diskriminierung von Frauen und queeren Menschen hin. Sei es nun im IS-Staat oder auch in Katar, wo gerade die Fußball-WM stattfindet.

Nach der Auftaktkundgebung gingen die Demonstrantinnen und Demonstranten über die Kurt-Schumacher-Straße, Otto-Brenner-Straße und die Königsworther Straße zum Küchengarten (Linden). Dort fand die Abschlusskundgebung statt.

Von Thomas Nagel