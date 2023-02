Schwerbehinderungen in der Region Hannover

Schwerbehinderungen in der Region Hannover

Schwerbehinderungen in der Region Hannover Schwerbehinderungen in der Region Hannover

In Sehnde wohnen die meisten, in Isernhagen die wenigsten Menschen mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 Prozent Beeinträchtigung. Mehr als 90 Prozent der körperlichen Dauerschäden gehen auf eine Erkrankung wie Krebs, Diabetes oder Asthma zurück. Jetzt hat die Region Hannover mitgeteilt, welche Altersgruppe am meisten betroffen ist.