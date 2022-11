﻿Bunter Würfel vor Altem Rathaus: Stadt will Kunstwerk für 100.000 Euro rekonstruieren – Politik tritt auf Bremse

Hannover. Der große, durchsichtige Würfel vor der grauen Sparkasse gegenüber dem Alten Rathaus war bis 2013 ein Farbtupfer und Blickfang in Hannovers Innenstadt. Entworfen hatte das Kunstwerk der New Yorker Sanford Wurmfeld. Die Stadt Hannover will nun seinen „Diamant II“ rekonstruieren lassen. Rund 100.000 Euro wird das wohl kosten. Die Politik im Bezirksrat Mitte trat jedoch erst einmal auf die Bremse.

Aufgestellt worden war der Würfel 1972. Er war Teil des Straßenkunst-Programms, mit dem die Stadt Hannover zu Beginn der 1970er-Jahre bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte. Die Aufstellung der Nanas am Hohen Ufer etwa hatte in der Bevölkerung zunächst zu heftigen Widerständen geführt.

„Mangelhafte Konstruktion“: Künstler darf dennoch wieder ran

Mit dem „Diamant II“ gab es aufgrund der mangelnden Haltbarkeit jedoch schon bald Probleme. Das Kunstwerk musste immer wieder repariert werden, ehe es schließlich so kaputt war, dass es ab- und nie wieder aufgebaut wurde. Die Stadt spricht von einer „mangelhaften Konstruktion“. Sanford Wurmfeld soll nun jedoch den Auftrag bekommen, dieses zu rekonstruieren. Die Stadt geht von Kosten in Höhe von rund 90.000 Euro aus. Hinzu kommt wohl noch der Aufwand für den Sockel, auf dem dieses stehen soll.

FDP-Mann und Klempnermeister Wilfried Engelke ärgerte sich im Bezirksrat: „Wenn ich ein Badezimmer einbaue und es bricht schon nach 20 Jahren zusammen, dann bekomme ich nicht ein zweites Mal den Auftrag“. Er sieht die Ausgabe von rund 100.000 Euro in Zeiten leerer Kassen und tiefgreifender Sparmaßnahmen kritisch. „Das macht mir Bauchschmerzen“, berichtet Engelke. Er sei „für Kunst im öffentlichen Raum“. Allerdings solle die Stadt auch prüfen, ob sie Sponsoren für das Vorhaben findet – etwa die Sparkasse, auf deren Grundstück das Kunstwerk stehen wird.

Stadt: Künstler bekommt „nicht noch einmal Geld“

„Wir werden Gespräche mit Stiftungen und Anliegern führen“, kündigte Anne Prenzler an, die Leiterin der städtischen Kulturförderung. Geplant war das offenbar zunächst nicht. Erst auf Druck der Politik soll sich die Kulturverwaltung zu diesem Schritt entschlossen haben. Laut Prenzler hat sich Sanford Wurmfeld selbst an die Stadt gewandt mit dem Wunsch, den „Diamant II“ wiedererstehen zu lassen. Einen Zwilling des Kunstwerks gibt es in New York. Der 70 Jahre alte Künstler wolle das Projekt „noch zu seinen Lebzeiten realisieren“, berichtete die Leiterin der Kulturförderung.

Sie betonte auch, dass der Künstler „nicht noch einmal Geld bekommt“. Die Rekonstruktion begründete sie damit, dass das Kunstwerk „sehr bedeutend“ sei. Auch wenn man sich bei Rekonstruktionen immer frage, „ob man das tun muss“.

CDU fällt es schwer „das so durchzuwinken“

Frank Stephan Laske von der CDU meldete wie die FDP Bedenken an. Gerade vor dem Hintergrund des Sparpaketes, das die Stadtspitze durchsetzen will. „Es fällt schwer, das so durchzuwinken“, sagte Laske.

Grünen-Fraktionschef Arne Käthner fürchtet, dass das empfindliche Kunstwerk sehr schnell beschädigt werden könnte. Laut Stadt soll diesmal jedoch ein robusteres Material verwendet werden. Und gegen Graffiti und Schmierereien helfe am besten, „dass man sie schnell wieder entfernt“, so Anne Prenzler von der Kulturverwaltung. Auf Wunsch der FDP vertagte der Bezirksrat die Entscheidung.

Von Christian Bohnenkamp