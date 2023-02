﻿Kartoffelfeuer lodern in den Stadtteilen

Stadtteilkultureinrichtungen in ganz Hannover laden zu gemeinsamen Kartoffelfeuern ein. Die Gäste finden am Feuer gemeinsam Behaglichkeit – und werden satt.

Linden-Nord/Hainholz. Im Hof des Kulturzentrums Faust in Linden brennt es. An zu Feuerschalen umfunktionierten Gartentischen sitzen Gäste, deren Gesichter von den Flammen erleuchtet werden. Ein paar unterhalten sich angeregt, trinken und lachen; andere blicken schweigend und verträumt auf die brennenden Holzscheite, zwischen denen ihre pechschwarz gegarten Kartoffeln aus der Glut hervorlugen. „Keine Sorge“, sagt der freischaffende Künstler Kain Karawahn, „die verbrannte Hülle kann man mitessen, die ist sogar gesund und reinigt den Magen“. Die gemütliche Runde bildet das erste „Kartoffelfeuer“, das Karawahn zusammen mit der Kunsthalle Hannover und der Kunsthalle Faust organisiert hat. Vier weitere folgen, immer in anderen Stadtteilen Hannovers. Am Mittwoch, 15. Februar, brennen Feuer von 16 bis 20 Uhr im Kulturtreff Hainholz, Voltmerstraße 36.