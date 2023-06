﻿Kunstfreiheit und mehr: Danger Dan auf der Faust-Wiese

Hannover. Wo man zur Flucht ruft, lass’ dich nieder. „Lauf davon“ singt Danger Dan als erstes auf der Faustwiese, jenes Lied gegen die ewige Diktatur der Biedermänner, die einem die olle Zukunft der Vergangenheit ständig als „New Work“ verkaufen wollen. „Lauf davon“, da bleibt man. Am blauen Himmel ziehen Vögel, meist Stadttauben, und Gewölle der Pappeln vorbei, und unter 2000 Menschen auf Hannovers wahrscheinlich schönstem Freiluftareal macht sich von Beginn an die Ahnung breit, was es heißen könnte, tatsächlich auszubrechen.

„Da sieht ja skurril aus – als ob ihr eingesperrt seid“, wundert sich der Mann auf der Bühne. Es ist schon irre. Im Lockdown des ersten Corona-Jahr hat er, Teil des Links-Rap-Triumvirats Antilopen Gang, ein kleines Album aufgenommen, die ganz alte Schule des Klavierkabaretts von Georg Kreisler, Hannes Wader, Franz Josef Degenhardt und so fort.

Kein Rassismus, kein Sexismus und keine AfD

Sein Klavier, expressionistisch in Schwarz und Weiß abgeklebt, steht vor einer Szenerie mit Sitzplätzen in Gattern und Stehendem außenrum, und da singt er nun in einem kompakten Eineinhalbstundenprogramm seine Moritaten von der „Ode an den Mord“ und der „Ölsardinenindustrie“ und hat nach den linksalternativen Jugendzentren inzwischen ein bürgerliches Publikum erreicht.

Live auf der Faust-Wiese: Danger Dan bei seinem Hannover-Konzert. © Quelle: Nancy Heusel

Die Spielregeln sind klar, und sie sind so einfach: „Kein Sexismus, kein Rassismus, kein Antisemitismus, keine homophoben Arschlöcher und keine AfD-Sympathisanten“, macht er klar. Mal nach nebenan schauen, die Menschen anlächeln und einen schönen Abend haben – so einfach ist, was Menschenfeinde als „woke“ beschimpfen.

„Eine aufs Maul“ und Streichquartett

Sein widerspenstiges Lied „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ hat Danger Dan seine momentane Popularität eingebracht, eine Watsche an alle Rechtspopulisten, die zu lange schon jede Debattenkultur vergiften. Natürlich spielt er es, als letztes Lied vor den Zugaben. Aber vorher breitet er vor allem die Biografie eines widerspenstigen Lebens aus.

40 Jahre ist er jetzt alt. Den Geburtstag hat er kurz zuvor groß in Berlin gefeiert. Jetzt klagt über über den Kater, der inzwischen eine Woche anhält, über die Uhrzeit (singt er von seiner gescheiterten Schulkarriere („Ingloria Victoria“), Selbstzweifeln („Eine aufs Maul“) und Lebensbilanzen („Private Altersvorsorge“, in zwei Teilen). Ab der Mitte des Konzerts ist ein Streichquartett, das Heck Quartett, dabei und erdet das Liedgut historisch.

Denn wenn man in Deutschland über Kunstfreiheit rede, müsse man auch über die sprechen, die erst vor wenigen Generationen zum Schweigen gebracht wurden, sagt Danger Dan: all jenen Künstlerinnen und Künstlern, die von den Nazis damals ermordet und vertrieben wurden. Ein Lied von Hans Drach lässt er da spielen, „Mein Vater wurde gesucht“ von 1933, als SA-Chargen begannen, menschenfeindliche Ideologie in tätliche Barbarei umzusetzen.

Georg Kreislers „Meine Freiheit, deine Freiheit“ ist auch noch dabei – und mit „Trotzdem“ und „Eine gute Nachricht“ zwei der schönsten deutschsprachigen Liebeslieder der jüngsten Zeit überhaupt. Der Abend ist ein einziges Fest des Lebenlassens in Aufmüpfigkeit, vor allem eine Lektion in Gemeinschaft und des Widerspruchs. „Das hier ist das, wovon ich mein Leben lang geträumt habe“, sagt Danger Dan. Und wenn’s noch nicht so weit ist: Lauf davon.

