﻿Kunstobjekt aus der Marktkirche in Hannover geklaut: Pastor ist „erschüttert“

Hannover. „Ich bin erschüttert, dass es offenbar nicht einmal mehr Achtung vor dem Gotteshaus gibt“, sagt Marktkirchenpastor Marc Blessing. Unter den Augen von Besuchern und Ehrenamtlichen ist am Donnerstag in Hannovers zentraler Kirche ein Siebzigerjahre-Mofa gestohlen worden. Das Fahrrad-ähnliche Fahrzeug war Bestandteil einer größeren Installation der Künstlerin Joanna Schulte.

Ausstellung erst Mittwoch eröffnet

Das braune Gefährt, eine Mobilette des französischen Herstellers Motobecane, stand in der Ausstellung Spalier mit einem orangefarbenen Pendant. „Es sollte die Besucherinnen und Besucher hinführen zu einem Sehnsuchtsort, in diesem Fall symbolisiert durch ein Urlaubszelt“, sagt die Künstlerin. Erst am Mittwoch war die Ausstellung eröffnet worden.

Warum das Mofa gestohlen wurde, darüber können alle Beteiligten nur rätseln. „Vielleicht hat jemand aus einer Notlage heraus die Mobilette mitgenommen“, sagt Pastor Blessing. Möglicherweise habe aber auch „nur die Gelegenheit Diebe gemacht, oder es war eine Mutprobe und das Fahrzeug liegt jetzt irgendwo im Graben“, sagt Blessing und ärgert sich: „Es gibt mir zu denken, dass Menschen sogar im heiligen Raum keine Demut mehr haben.“

Monetärer Wert rund 750 Euro

Für Künstlerin Schulte ist der Diebstahl doppelt ärgerlich. Erstens sieht sie das Gesamtbildnis ihrer Kunst zerstört, weil die typischen Siebzigerjahrefarben der beiden Mofas auch in den Farben des Zeltes wiederholt wurden. Zweitens aber waren beide Fahrzeuge Leihgaben eines Freundes – und jetzt ist eines davon weg. Der monetäre Wert beträgt zwar nur rund 750 Euro, „aber für mich ist der Wert in jeder Hinsicht höher“, sagt Schulte.

Der Diebstahl muss sich zwischen 14 und 16 Uhr ereignet haben, wahrscheinlich sogar erst nach 15 Uhr. Beide Fahrzeuge waren nicht abgeschlossen, weil sie ja ausdrücklich das Losfahren zu einem Sehnsuchtsort symbolisieren sollten. Die Unbekannten müssen dreist den Ständer des Mofas hochgeklappt haben und das Gefährt mit so viel Selbstverständlichkeit erst durch die Glastür und schließlich durch das Eingangsportal gerollt haben, dass es niemandem auffiel. „Es waren Menschen in der Kirche, es wurde Orgel gespielt, die City-Seelsorge war aktiv – niemand hat etwas bemerkt“, bedauert Pastor Blessing.

„Paximat und was dann folgte“: Ausstellung in Flatterband

Nun ist Schultes Ausstellung „Paximat und was dann folgte“ zunächst mit Flatterband abgesperrt. Die 53-Jährige berät sich derzeit mit Fachleuten, wie es weitergeht. Auch in der Kirche denkt man über Fragen der Sicherheit nach. „Die Polizei hat erstaunt gefragt, ob es hier keine Kameras gibt“, sagt Blessing: „Aber wir sind doch eine Kirche. Hier sollen Menschen unbeobachtet zum Beten herkommen können.“

Erst in der vergangenen Woche war einer Kunstausstellung in einem leerstehenden Ladengeschäft in der Niki-Promenade am Hauptbahnhof einer anderen Künstlerin ein Utensil gestohlen worden. Dort war es ein Tablet-Computer, auf dem pikanterweise in Dauerschleife Nacktszenen liefen: Teil der Inszenierung "Schönes Wohnen" von Leona Boltes.

„Unendlich traurig“

Die jetzt betroffene Künstlerin Schulte hofft, dass das Mofa sich doch noch anfindet – oder der Dieb sich reuig meldet. „Ich bin unendlich traurig über den Verlust“, sagt sie.