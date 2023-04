﻿Amir Hosseiny (27) aus Hannover bei der Schweizer Bachelorette dabei

Schulen

Nach dreijähriger Corona-Pause setzt der Civitan Club in Sehnde sein Päventionsprojekt gegen sexualisierte Gewalt an Kindern fort. An der Astrid-Lindgren-Grundschule in Sehnde und an der Wilhelm-Raabe-Grundschule in Ilten sollen Kinder dabei lernen, Nein zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen.