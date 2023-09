﻿Vergessen? Herrenloser Linienbus steht seit Wochen in Hannover-Linden

Hannover. Seit mindestens Mitte August steht er da: Ein weißer Linienbus parkt dauerhaft an der Bedarfshaltestelle Blumenauer Straße in Hannover-Linden am Ihme-Zentrum. Auf der Zielanzeige an der Front steht bloß „SEV“ für Schienenersatzverkehr und „Hannover“. Hinten wird es noch kurioser: „Amazon“ zeigt die Tafel. Einige Passantinnen und Passanten wundern sich zunehmend.

Selbst Unternehmen, die für den Busverkehr in Hannover zuständig sind, sind ratlos. „Das ist kein Fahrzeug von uns“, beteuert Üstra-Sprecher Heiko Rehberg. Tatsächlich fehlt jeder Hinweis auf Hannovers Verkehrsbetriebe. Rehberg verweist an Regiobus. Aber auch da: „Es ist keiner unserer Busse, auch nicht von einem Subunternehmer“, sagt Sprecher Tolga Otkun. Abgesehen von einer grün-silbernen Farbe wären Kennzeichen mit „H-RH“ Indizien für Regiobus. Der weiße Bus trägt „H-PM“.

Bus steht nicht im Weg

Blumenauer Straße: An der Haltestelle steht ein Bus mit der Anzeige „Amazon“. © Quelle: Elisabeth Woldt

Doch wer sonst stellt einen Bus an eine Haltestelle? Üstra und Regiobus können es sich nicht erklären, scheinen aber auch kein großes Interesse zu haben, dem Problem auf den Grund zu gehen. Denn auch wenn der Bus die Bedarfshaltestelle und Teile der Rechtsabbiegerspur zur Gartenallee blockiert, beeinträchtigt werde der reguläre Busverkehr nicht. Das Rätselraten geht also weiter.

