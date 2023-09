﻿An diesen kuriosen Orten wurde in Hannover schon getauft und getraut

Hannover. Taufen oder Trauungen der besonderen Art: In diesem Jahr ist das schon für einige Menschen in Hannover möglich geworden. Natürlich bietet das Standesamt schon eine große Auswahl an Trauorten an. Seit diesem Jahr können sich Brautpaare zusätzlich an zwei neuen und ganz besonderen Orten das Ja-Wort geben.

In diesem Jahr kam es auch schon zu manch einer Taufe an kuriosen Orten, zum Beispiel konnte man sich in diesem Jahr statt in der Kirche unter freiem Himmel segnen lassen. Und auch bestimmte Lebensumstände führen dazu, dass an besonderen Orten getauft werden muss.

Taufe und Konfirmation im Autoscooter

Bevor Besucher des Volksfestes ihre Runden auf dem Autoscooter drehen konnten, wurden hier drei Schaustellerkinder getauft und konfirmiert. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Im September bot sich ein besonderer Anblick auf dem Oktoberfest in Hannover. Bevor Besucher des Volksfestes ihre Runden auf dem Autoscooter drehen konnten, wurden hier drei Schaustellerkinder getauft und konfirmiert. „Die Kirche sollte dahin gehen, wo die Menschen sind“, erklärt Pastor Friedrich Brandi. Und so kommt es, dass ein Autoscooter kurzzeitig zur Kirche umfunktioniert wird.

Taufen lassen in Maschsee, Volksbad Limmer oder Annateich

Evangelisch-lutherische Gemeinden aus dem Süden Hannovers feiern eine gemeinsame Open-Air-Taufe am Maschsee. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Mit Wasser aus dem Maschsee oder einem Schwimmbad konnten sich in diesem Jahr Menschen aus verschiedenen Kirchengemeinden in Hannover taufen lassen. Aufgrund der großen Beliebtheit hat der Stadtkirchenverband Hannover schon zum zweiten Mal Open-Air-Tauffeste angeboten. So konnte man sich zum Beispiel in den Kirchengemeinden Linden/Limmer im Volksbad Limmer taufen lassen. Im Süden Hannovers wurde man mit Maschsee-Wasser gesegnet. Die Kirchengemeinden aus Seelze feierten Taufe am Lohnder Kiesteich. Bei den Feiern konnte man sich allerdings aussuchen, ob man am Taufbecken oder im Gewässer selbst getauft werden wollte.

Heiraten am Flughafen Hannover

In der Kapelle des Hannover Airports werden seit diesem Jahr kirchliche Trauungen angeboten. © Quelle: Elena Everding (Archiv)

Flugzeugfans können sich direkt am Flughafen das Ja-Wort geben. In der Kapelle des Hannover Airports werden seit diesem Jahr kirchliche Trauungen angeboten. Der Hochzeit können bis zu 20 Personen beiwohnen. Die Kapelle bietet sonst Gästen und Reisenden rund um die Uhr einen Ort der Ruhe im Trubel der Ankunftsebene zwischen Terminals A und B.

Ja sagen auf dem Fußballfeld

Das erste Brautpaar: Marco Langerwisch und Niusha Yousefian-Langerwisch aus Hannover lassen sich am 22. September 2023 im Stadion trauen. © Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Was bei Borussia Drotmund, Werder Bremen oder Schalke schon möglich war, geht seit September dieses Jahres auch in Hannover: Brautpaare können nun im Stadion von Hannover 96 heiraten. Am 12. September 2023 fanden die ersten zwei Trauungen statt.

Ab 14. November können sich Paare für das Jahr 2024 anmelden. Ab Mai sollen dann an fünf Tagen jeweils fünf Paare auf dem Rasen getraut werden. Wer sich auf dem Spielfeld von Hannover 96 trauen lassen will, muss allerdings tief in die Tasche greifen: 573 Euro müssen Brautpaare zahlen, genauso viel wie für eine Trauung in den Herrenhäuser Gärten.

