﻿Kurz vor dem Warntag: Hannover installiert seine erste Sirene

Hannover. Donnerstag steht deutschlandweit wieder der jährliche Warntag an. Im ganzen Bundesgebiet sollen wieder alle Katastrophenschutzkanäle getestet werden. Ein System bleibt allerdings stumm, auch wenn es nagelneu ist: Hannovers erste Alarmsirene seit Jahrzehnten. Die Stadt hat die Anlage nun auf dem Dach der Integrierten Gesamtschule (IGS) installiert. 110 weitere Anlagen im ganzen Stadtgebiet sollen bis Ende 2024 folgen, erst dann ist das System einsatzbereit.

Das Aufrüsten ist das Resultat der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal und eine Lehre aus dem verkorksten Alarmtag 2020. Beim Hochwasser brach die Infrastruktur zusammen, die Bevölkerung wurde nicht zuverlässig informiert. Bei der Übung wiederum blieben die Warnapps „Nina“ und „Katwarn“ stumm, angekündigte Rundfunkdurchsagen liefen nicht. Am Ende stand die Erkenntnis: Die jahrzehntealten, inzwischen aber abgebauten klassischen Sirenen müssen wieder her – Hannover hatte einst 180 Anlagen.

„Investition in die Sicherheit“: Feuerwehrdezernent Axel von der Ohe (links) und Feuerwehrchef Christoph Bahlmann auf dem Dach der IGS Roderbruch. © Quelle: Feuerwehr

111 Sirenen bis Dezember 2024

Jetzt sollen es 111 neue Systeme werden. Am Montag stellten Feuerwehrchef Christoph Bahlmann und Feuerwehrdezernent Axel von der Ohe (SPD) die erste Anlage in Dienst. „An dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass die Investition in das Sirenennetz eine Investition in die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist“, sagte von der Ohe. Die Feuerwehr ist ans modulare Warnsystem (Mowas) des Bundes angeschlossen, das unter anderem die Warnapps ansteuert oder Alarm-SMS per Cell Broadcast an alle Geräte in einer bestimmten Funkzelle verschickt.

„Die Errichtung eines flächendeckenden Sirenennetzes in einer Stadt unserer Größe ist technisch nicht trivial“, sagte Bahlmann. Er sei daher froh, dass nun alle Beteiligten „den Startschuss“ geben. Die Kosten für die 111 Geräte belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro, davon stammen 1,16 Millionen Euro aus Fördermitteln des Landes. Ende vergangenen Jahres hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) noch von 113 Sirenen bis 2025 gesprochen.

Anlagen funktionieren auch bei Stromausfall

Die Sirenen werden auf städtischen Gebäuden oder Grundstücken installiert. Noch 2023 sollen 40 Anlagen aufgebaut werden, der Rest im folgenden Jahr. Die Sirenen haben eine separate Stromversorgung, manche zusätzlich sogar Solarmodule. Dadurch sollen sie auch bei Blackouts bis zu zehn Tage Standby-Zeit haben.

Beim Warntag 2023 am Donnerstag, 14. September, startet Mowas den Probealarm um 11 Uhr. Gegen 11.45 Uhr folgt die Entwarnung.

